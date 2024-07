A Paty Cantú le duele que critiquen su físico mientras lucha contra el hipotiroidismo

Durante una reciente entrevista en un canal de YouTube, la cantante fue objeto de comentarios y especulaciones sobre posibles cirugías estéticas. Sin embargo, Paty no se quedó callada y recordó a sus detractores que su cambio físico se debe a su condición de salud.

Sin embargo hace unos días, se volvieron virales en Tiktok fragmentos de su más reciente concierto. Usuarios volvieron a hablar de su cambio físico e incluso hubo quienes especularon sobre un posible embarazo.

Ante los comentarios, una ola de fans salieron en defensa de Paty Cantú para pedir empatía por la cantante, quien ha compartido que a veces llega a retener líquidos e hincharse a causa de su condición médica.

“Imagínate que tengas que salir a declarar que tienes una enfermedad para que dejen de opinar sobre tu cuerpo”, “Por favor dejen de opinar sobre cuerpos ajenos nadie sabe sobre las batallas mentales que cada quien lleva”, escribió un internauta en apoyo a Paty.

Paty Cantú afronta las críticas en redes, pero reconoce que es doloroso

Sin embargo, Paty Cantú reconoció que estos comentarios negativos le han afectado.

“Hay días que puedo amanecer tres kilos hinchada de puro líquido, la cara se me puede ver hinchada, hoy y mañana se ve flaquita. No es algo que yo pueda controlar. No hay nada que pueda hacer”. Paty Cantú

Paty Cantú enfatizó su aceptación personal: “Hice un pódcast y ese día estaba hinchada, yo la neta me quiero como soy y ya no estoy para decir no voy a grabar porque estoy hinchada. No pasa nada, me quiero como soy”.

La cantante también lamentó el impacto emocional de las críticas injustas: “Dijeron que me había operado la cara, que me había hecho un chin.. de rellenos, que me había comido un pavo y dije que mal p3d0, porque yo ni meto con el cuerpo ajeno, ni con la salud, ni con la vida e integridad de nadie, pero es una enfermedad... ni me inyecté, ni comí; tiene que ver con que así amanecí y la verdad me dolió”, expresó.

Paty Cantú continúa siendo un ejemplo de fortaleza y resiliencia al enfrentar los desafíos públicos y privados de su vida, promoviendo siempre el respeto y la comprensión hacia las luchas individuales de cada persona.

Paty Cantú padece hipotiroidismo

De acuerdo con el portal Mayo clinic, “el hipotiroidismo es una afección en la cual la glándula tiroides no produce suficiente cantidad de las hormonas tiroideas necesarias para el funcionamiento adecuado del cuerpo. La tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en la parte frontal del cuello, y sus hormonas (principalmente la tiroxina o T4 y la triyodotironina o T3) regulan el metabolismo, que es el proceso por el cual el cuerpo convierte los alimentos en energía”.

