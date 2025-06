Paty Cantú ¿abducida por extraterrestres? Asegura que le pusieron un chip y que hay un club secreto de fama

En un reciente pódcast, la cantante mexicana, Paty Cantú, dejó a todos sorprendidos al revelar varias de sus vivencias más intensas y paranormales. Lo más impactante fue que aseguró que extraterrestres le pusieron un chip en la cabeza cuando era niña.

Durante su aparición en el pódcast Experiencias paranormales, Paty no se guardó nada y habló sin filtros sobre sucesos que marcaron su vida desde pequeña. “Desde niña he tenido una sensibilidad muy abierta... Para mí lo paranormal es lo más real que hay”, aseguró con total convicción. Pero la cosa se puso más intensa cuando relató sus encuentros con lo que ella llama “seres no humanos” y hasta confesó que la invitaron a un “club secreto” que, según dijo, ofrece fama a cambio de compromisos nada santos. ¿Aceptó?

Paty Cantú preocupa por su apariencia / TikTok: IG:@patycantu

¿Cómo fue la experiencia de Paty Cantú con los aliens?

Entre los relatos de Paty Cantú que más han dado de qué hablar, está uno que compartió de cuando tenía apenas seis años. “Soñé que los aliens vinieron por mí y me pusieron un chip en la cabeza. Le dije a mi mamá: ‘Mamá, me pusieron un chip. Quieren saber qué voy a hacer’”, contó Cantú, recordando lo que sintió como una visita real de seres del espacio.

Posteriormente relató que a los 11 años, volvió a tener otro sueño en el que estos extraterrestres regresaban, ahora por la información que habrían recolectado del supuesto chip. “Me sentía inmóvil, pero consciente… venía disfrazado de algo amigable”, narró, aún sorprendida por la nitidez con la que recuerda ese momento. Después de ese sueño, le dijo a su madre que “ya se habían ido porque obtuvieron lo que necesitaban”.

La cantante aseguró que conoció aliens reales / Facebook: Paty Cantú

¿Qué dijo Paty Cantú sobre las redes secretas en el espectáculo?

Como si lo anterior no fuera suficiente, Paty Cantú soltó otra bomba: reveló que, en algún momento de su carrera, la contactaron los extraterrestres para unirse a lo que describió como un “club exclusivo” que prometía abrirle las puertas al éxito, pero con condiciones dudosas. “Me ofrecieron ir a un lugar paradisíaco, con líderes y personas influyentes. Me hablaron de dinero y de pertenecer a algo grande, pero me sonó a manipulación”, confesó.

La intérprete de ‘Tal vez’ aclaró que nunca aceptó la propuesta, aunque sí reflexionó profundamente sobre lo que eso representaba. “No creo que esas energías sean de luz. Yo decidí seguir mi camino desde el esfuerzo propio y la evolución orgánica de mi alma”, dijo con firmeza.

Paty Cantú fue contundente y defiende que tuvo contacto extraterrestre

Consciente de que muchos podrían tacharla de loca o fantasiosa, la cantante dejó claro que no necesita aprobación: “Si no me creen está bien, esto puede ser real solo para mí. Pero yo sí he sentido una conexión especial desde siempre”.

Además, reveló que desde que era chiquita sentía que el mundo era mucho más grande de lo que le contaban: “Desde que podía hablar, yo decía que los aliens existían. No me cuadraba la versión tan chiquita del universo”.

Aunque sus declaraciones pueden sonar sacadas de una película de ciencia ficción, Paty Cantú está convencida de que todo lo vivido ha sido real y parte esencial de su evolución personal y artística. ¿Tú qué piensas?

