Yeri MUA hace impactantes revelaciones paranormales: “No me gusta ver muertos”

Ante el lanzamiento de su nuevo álbum, la youtuber e influencer Yeri MUA, compartió recientemente un podcast con ‘Morras malditas’, formato en el que diversos invitados hablan de su relación con el mundo paranormal. En el espacio de YouTube la popular tiktoker hizo fuertes revelaciones sobre un amarre, una terrible predicción y hasta el uso de drogas. Te contamos.

Yeri MUA se pelea con desconocida / Redes sociales

¿Qué dijo Yeri MUA sobre la brujería y en el podcast ‘Morras malditas’?

Durante su participación en el podcast ‘Morras Malditas’, Yeri MUA reveló que la brujería, las limpias, la lectura de cartas y hasta los amarres formaban parte de las experiencias normales en su niñez. “La cultura que recibimos en Veracruz, yo creo que desde niños, es que nuestros papás nos lleven a limpias, que nuestras abuelitas nos lleven a que nos quiten el mal de ojo. Yo crecí viendo la magia”, relató.

La influencer compartió que su bisabuela llegó a realizar rituales de magia negra: “Mi abuelita (bisabuela) llegó a hacer brujería mala. En su momento llegó a querer amarrar a mi abuelito (bisabuelo), le hizo un amarre primero para que regresara y luego para que se muriera porque lo odiaba; pero entiendan, era una mujer a la que la dejaron con 6 hijos, completamente sola y con un montón de deudas [...] Obviamente le desarrolló un odio... y en ese momento no tenía otras formas de canalizar ese odio”, dijo.

Yeri MUA reveló recientemente que la brujería ha sido parte de su vida desde que era pequeña. / Redes sociales.

¿Yeri MUA tiene poderes para hacer contacto con entidades paranormales?

La influencer sorprendió al revelar que prefiere no usar drogas químicas porque en alguna ocasión, bajo los efectos de sustancias, pudo ver gente muerta.

“Cuando he llegado a probar drogas psicodélicas, cuando probé ‘el jarabe de la tos’ tuve un viajesote espantoso, vi a mi abuelo. Por eso no soy tan fan de esas drogas porque casi siempre veo cosas, por eso uso pura mariguana. Veo cosas pero no me gustan. La explicación que me han dado es que cuando una persona tiene ciertos dones, le abre esa parte, pero no me gusta ver muertos”.

Yeri MUA confesó que su bisabuela hizo un amarre. / Redes sociales.

La terrible predicción que hicieron para Yeri MUA; ¿Morirá joven?

La cantante contó además que toda su vida ha girado entorno a los esotérico, al ser veracruzana. Sin embargo, recordó que años atrás una vidente le dijo que moriría joven. Recordemos que hace apenas unos días, la vidente Jessica Esotérica, advirtió sobre la muerte de dos influencers. En la predicción de Jessica, algunos usuarios mencionaron a Yeri MUA, asegurando que había coincidencias en la presunta premonición.

Debido a lo anterior, causó un gran impacto en los usuarios de redes sociales que Yeri hablara sobre la lectura que recibió cuando era muy joven.

“A mí de chiquita una bruja me dijo que me iba a morir joven, que disfrutara todo porque me iba a ir pronto, pero no sé”, compartió la tiktoker. Aunque aseguró que no se sugestiona y que busca siempre tener energía positiva.