Valeria Márquez: Vidente Jessica Esotérica habría hecho terrible predicción sobre la muerte de la influencer

Desde hace unos días, el nombre de la influencer asesinada Valeria Márquez se ha mantenido en las principales tendencias de México. Los detalles de su lamentable muerte en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, el 13 de mayo han despertado toda clase de teorías y ahora, usuarios han recordado la predicción que la famosa vidente Jessica Esotérica habría realizado en marzo de este año.

Valeria Márquez / Internet

¿Quién es la vidente Jessica Esotérica?

Jessica Esotérica es una figura pública conocida principalmente en redes sociales y plataformas digitales por compartir contenido relacionado con temas esotéricos, como lecturas de cartas del tarot, predicciones, rituales espirituales y consejos astrológicos. Su estilo suele mezclar lo místico con un enfoque carismático y directo, lo que le ha valido una audiencia fiel en plataformas como YouTube, Facebook y TikTok.

No hay mucha información sobre su vida personal o formación profesional, ya que gran parte de su presencia está centrada en su personaje público como vidente. Algunas personas la siguen por entretenimiento, mientras que otras creen en sus habilidades y consejos espirituales.

La influencer y vidente hizo una escalofriante predicción en marzo pasado. / Redes sociales.

¿Qué habría dicho Jessica Esotérica sobre muerte de la influencer Valeria Márquez?

Luego de la muerte de la influencer Valeria Márquez, ocurrida el pasado 13 de mayo, en un ataque directo hacia la joven en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. Muchos internautas recordaron que la popular vidente Jessica Esotérica habría anticipado la muertes de dos influencers. Algunos consideran que se trataba de Valeria, por la coincidencia en el número 23, señalado por la vidente y que también marca la edad en que la también emprendedora murió (23 años).

Algunos usuarios han recordado que en marzo pasado, Jessica aseguró que el número 23 tendría un terrible presagio y anticipó que habría dos influencers muertos.

“Ojalá no sea este fin de año, dos influencers muriendo, y cuando veas el pasado de estos personajes vas a decir: ‘Esto ya se veía venir’. Te dije como número uno, lo terrible que iba a estar el número 23, terrible. Esta es mi segunda noticia, mi segundo presentimiento. Tengo otro que no me queda muy claro, pero cuando lo tenga listo te lo digo”, aseguró Jessica.

Valeria Márquez / Redes sociales

¿Qué fenómenos paranormales han sido relacionados a la muerte de Valeria Márquez?

Hace unos días, las redes sociales hicieron viral un supuesto audio en el que se escucharía una presunta psicofonía. Supuestamente, el audio habría sido grabado en la estética que pertenecía a la joven asesinada.

En la grabación, muchos usuarios aseguran que se escucha claramente el nombre “Vivian”, una de las amigas cercanas de la influencer, quien estuvo presente durante sus últimos momentos. Este hallazgo ha desatado diversas teorías entre los usuarios: algunos lo consideran una coincidencia, otros un montaje, y un sector lo interpreta como un fenómeno paranormal.