Muerte de Valeria Márquez: Yeri MUA explota ante preguntas sobre influencer asesinada en vivo: “Tantita ma…”

La muerte de Valeria Márquez sigue conmocionando a México. La influencer fue asesinada durante la tarde del 13 de mayo, mientras realizaba una transmisión en vivo para desde sociales desde su estética ‘Blossom The Beauty Lounge’, en Zapopan, Jalisco.

Durante la transmisión, se escucha a un desconocido entrar al lugar y dispararle en varias ocasiones. Las autoridades del estado continúan las investigaciones pertinentes. En tanto que la familia de la celebridad no han parado de exigir justicia por el deceso de la hoy occisa.

A raíz de esto, muchos creadores de contenido han sido cuestionados sobre este asunto y si sienten alguna clase de temor. Entre ellos se encuentra Yeri MUA, quien, durante una transmisión en vivo para redes sociales, explotó ante los constantes cuestionamientos.

Yeri MUA / Redes sociales

¿Qué dijo Yeri MUA sobre la muerte de la influencer Valeria Márquez?

La veracruzana pidió respeto a la memoria de Valeria Márquez y exigió que ya no le preguntaran sobre el tema, pues, además de que desconoce cómo sucedieron las cosas, considera que los familiares de la joven deben estar pasando por momentos complicados.

“Tantita ma…, ¿Por qué me preguntan a mí de una situación de la que yo desconozco y la de que hay que guardarle respeto? Y no solamente me lo hacen a mí. Yo veo otra persona conectada en vivo y también andan preguntando las mismas ma… Están muy mal”, expresó la estrella del reguetón mexa, Yeri MUA.

La también cantante resaltó que, en esta clase de situaciones, las figuras de internet suelen ser tachados de “colgados”, tan solo por dar su opinión.

Yeri MUA “No pregunten pe… que no tienen nada que ver con las personas, porque eso vienen otras personas y se cuelgan de otras situaciones. Luego están: ‘Fulanito se está colgando de esta situación por morbo’, claro, pero quién primero empezó a preguntar: la gente”

Para finalizar, dejó claro que no quiere ser cuestionada sobre este asunto: “No pregunten ma… a gente que no tiene nada que ver. Luego, cuando son situaciones tan delicadas, cuando hay que callar el hocico, hay que callar el hocico”, concluyó.

¿Ya hay detenidos por la muerte de la influencer Valeria Márquez?

Hasta el momento, las autoridades no han informado de avances en la investigación de la muerte de la influencer Valeria Márquez. No obstante, el Fiscal de Jalisco señaló que se está haciendo todo lo posible para dar con el o los responsables del crimen.

Cabe descartar que se sospecha del exnovio de la joven. En su momento, la influencer dijo temer por su seguridad y lo responsabilizó, en caso de que algo llegara a pasarle a ella o su familia.

De igual forma, los internautas creen que Vivian de la Torre estuvo coludida, ya que ella le insistió a la creadora de contenido que se quedara en el lugar, pese a que esta última ya quería retirarse.

También se especula que Erika, la chica que acompañó a Valeria al momento del crimen, tuvo algo que ver, ya que, tras el suceso, la mujer simplemente se limitó a interrumpir la transmisión y no mostró signos de preocupación o miedo.

De la Torre ha negado estas acusaciones y sostiene que ni ella o Erika estuvieron involucradas, como se ha dicho en los últimos días, asegurando que la querían mucho y jamás hubieran hecho nada para lastimarla.

Valeria Márquez / Redes sociales

¿Quién es Valeria Márquez, la influencer asesinada durante una transmisión en vivo?

Valeria Márquez nació el 21 de abril del 2004

Fue una influencer y modelo

Sus familiares la describen como una persona noble y apegada a su familia

En 2021, obtuvo el título de Miss Rostro, lo que impulsó su carrera en redes sociales

En 2024, fundó su estética ‘Blossom The Beauty Lounge’ en Zapopan, Jalisco

El 13 de mayo del 2025, murió de varios disparos mientras hacía una transmisión en vivo.

