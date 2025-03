Yeri MUA: De influencer a estrella del reguetón mexa, tendrá concierto y gira con colaboraciones y sorpresas

Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri MUA, se presenta con su ‘Traka tour’ en un concierto único el próximo 30 de mayo en el Pepsi Center de la Ciudad de México. La influencer y cantante ha estado trabajando arduamente en su carrera musical y promete sorprender a sus seguidores con un espectáculo inolvidable. Yeri platicó cómo ha evolucionado y qué sorpresas habrá en su reguetón mexa.

Yeri MUA y su evolución hacia la música

La cantante ha hablado sobre su transición de influencer a cantante, reconociendo que ha sido un proceso desafiante pero gratificante. En sus propias palabras, “Creo que las cosas ya Dios las tiene programadas desde el momento en el que naces, un destino que seguir. Estoy yendo con un psiquiatra y me dijo que tengo una personalidad teatral, y que no cabe duda de que nací para lo que me dedico hoy día.” Yeri tiene un compromiso con su carrera y se ha encontrado en su verdadera pasión.

La reguetonera e influencer, Yeri MUA, conocida como ‘la Bratz jarocha’ / X: Yeri Mua

“Creo que científicamente estoy hecha para lo que hago y espiritualmente también. Desde chiquita supe que quería ser una estrella, solo no sabía de qué tipo, de repente me siento estrellada, pero estoy en muy buen camino”.

“Creo que ya he ido dejando a un lado la parte influencer. Ha sido un proceso muy difícil. De repente me levanto y quiero agarrar mi teléfono y platicarle todo a mis seguidores, pero ya no puedo hacerlo tanto porque estoy más enfocada en la música. Trato de tener la misma comunicación, hacerlas sentir que siguen siendo parte de mí. De hecho, toda mi ropa la dono a una casa hogar de gatitos que venden para sacar dinero para la fundación. Es una manera de seguir con esa conexión con mis seguidoras. Luego hacemos dinámicas en una aplicación donde rifamos los vestuarios de mi show. Mi método es hacerla sentir que siguen siendo parte de mi y la sigo teniendo en mi corazón”.

Yeri Mua anuncia su colaboración con Bellakath y nuevas sorpresas en su carrera

Yeri también adelantó emocionantes detalles sobre su próximo álbum y la colaboración con Bellakath y la cantante argentina ‘la Joaqui’. “Traka tour es el show más importante que voy a tener en mi carrera, va a marcar un antes y un después. Voy a cantar muchas canciones que muero porque mis fans escuchen y que representan aún más lo que soy. Ahora en mi nuevo álbum he sido partícipe en mis letras y en este show por fin van a conocer estos pensamientos que están en mi corazón”, compartió.

“Voy a tener una colaboración con una artista argentina muy conocida de una amiga mía que se llama la Joaqui. Se vienen muchas sorpresas. Quiero que la gente vea cómo puedo bailar, cantar, dar show, peluquear”, recordando sus inicios como influencer de consejos de belleza y maquillaje.

Bellakath y Yeri MUA / FB: Bellakath y Yeri MUA

“Voy a tener invitados especiales. También personas que me van a abrir. Va a estar muy padre. Lo estamos planeando con mucha delicadeza para que quede perrísimo”.

Además, reveló que el 20 de marzo de 2025 lanzará una colaboración con Bellakath, lo que ha generado gran expectación entre sus seguidores:

“El 20 de marzo de 2025 lanzo mi colaboración con Bellakath. Colaborar con Bellakath fue un reto porque todos saben que en su momento estuvimos peleaditas, no nos caíamos bien. Pero no me gusta tener conflictos con la gente. Prefiero llevármela chido. Sinceramente yo sí escuchaba la música de Bellakath. Es una artista que admiro. Me gusta muchas cosas de ella, sobre todo su disciplina. En el momento de hacer la sesión estaba muerta de nervios, pero justamente tenía una idea formada y me fue muy bien en esa sesión. A ella le gustó mucho. Si es todo un reto trabajar con otros artistas, sobre todo cuando hubo roces atrás, pero lo mejor para mí en el tema de Bellakath es mantener nuestra comunicación, siempre hablar directo las cosas y ser amigas por siempre”.

La gira internacional de Yeri MUA: más de 5 países confirmados en Latinoamérica y Estados Unidos

“Voy a visitar Dallas, Houston, Nuevo Laredo. Vamos a hacer gira en Estados Unidos. Es importante para mi darme a conocer en un país de grandes oportunidades. Este año quise experimentar, llevar mis sonidos para allá y ha sido sorprendente la buena respuesta que he tenido. He hecho sold out en la mayoría de los lugares donde me he presentado”.

“Tenemos 5 países confirmados de Lationamérica para cantar. Ya estoy lista para irnos por allá”.

Yeri Mua comparte su visión sobre el futuro del reguetón mexa

“Mi álbum ya merito sale. Para verano ya van a estar perreando todas las canciones, pero van a salir antes. Ahí voy a demostrar que puedo sonar en canciones que no siempre sean las que están acostumbrados. Eso va a dar oportunidad a que artistas de tallas más grandes digan: ‘Ah, esta morra trae una chispa’. Ya he recibido varias propuestas. Me gusta trabajar con gente que combina con mis loqueras, con mi (Dani) Flow. Soy muy camaleónica. Es muy raro que le diga que no a algo. Se viene lo nuevo. Aparte ya prendí mi vela abre caminos”.

“Yo prefiero trabajar con los artistas en vez de comérmelos. Hay unos que están sabrosísimos, pero no se ha presentado uno que me encante tanto y que me vuelva loca”.

“El reguetón mexa no está ni en su 50%. Apenas está gateando. Los artistas que ven ahorita no somos los más top. Hay mucha gente talentosa en todo México y que a lo mejor ese chavo que está cantando en un Metrobús, a lo mejor ese sea el verdadero “huey” que va a venir a volver el reguetón mexicano, mundial. Sí creo que no está al 100%. Los sonidos que están ahorita, si se parecen a los de Puerto Rico (como dice Nigga) pero porque está creciendo. Es un subgénero, está gateando. Tiene que crecer”.

Yeri Mua rompe en llanto por su ex Jey F. / Instagram: @YeriMua

Yeri MUA reflexiona sobre la importancia de la salud mental y el apoyo profesional

Yeri también comentó de la salud mental y la importancia de recibir apoyo profesional para superar problemas específicos, como la dependencia emocional y las parejas tóxicas. Recientemente, Yeri MUA todavía llora por su ex y conmovió a sus seguidores en un video, confesando que aún sufre por su ex, Jey F. La influencer veracruzana dejó ver que la infidelidad fue la causa de su ruptura.

“Se ha vuelto tan común que uno sea tóxico con su pareja y va escalando. Es muy fácil decir: Sal de ahí. Hay dependencia emocional. No es algo que va a dejar de la noche a la mañana. Si conoces a una mujer que está pasando por un proceso así, lo único que puedes hacer es comprenderla y tratar de ayudarla a lo mejor a que busque terapia, porque la única persona que la va a poder ayudar es la que se dedica a cuidar tu cabecita, que son los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras. A mí no hay nada mejor que me ha ayudado que ir con el doctor que atienda mi cabecita”.

