Yeri MUA presume su estrella de la fama en Hollywood y Bárbara de Regil la baja de su nube

La influencer y cantante mexicana Yeri MUA, quien ha destacado por su presencia en redes sociales y la transición de la “Bratz jarocha” al reguetón, sorprendió a sus seguidores al presumir un foto junto a una estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood como la obtuvo Angélica Vale en 2022, entre otros artistas mexicanos.

Sin embargo, la publicación de la veracruzana generó una gran controversia cuando la actriz Bárbara de Regil intervino, para desmentir la autenticidad de la estrella y desató críticas de los usuarios, quienes no tardaron en calificarla de “envidiosa”. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Te contamos todos los detalles!

Mira: Yeri MUA llega a CDMX con su ‘Traka tour’: Boletos, precios, fecha, lugar y todo lo que debes saber

Yeri MUA presume su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El 21 de enero de 2025, Yeri Mua encendió las redes sociales con una publicación que mostraba una fotografía de ella recostada sobre el suelo del famoso Paseo de la Fama de Hollywood, junto a una estrella con su nombre. La estrella, con letras doradas y el clásico fondo rosado, generó una avalancha de reacciones de parte de sus seguidores, quienes la felicitaron por este logro.

En la descripción de la imagen, Yeri MUA dejó claro lo orgullosa que estaba de este momento, escribiendo: “The baddest Mexxa b*tch was in Hollywood” (La perra mexicana más mala estuvo en Hollywood). Esta publicación fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebraron el paso que estaba dando en su carrera artística, ahora como cantante del género urbano.

Lee también: Paola Rojas eliminó la entrevista con Yeri MUA de redes por esta contundente razón

Bárbara de Regil pone en duda la autenticidad de la estrella de Yeri MUA

Sin embargo, la emoción de Yeri MUA por su estrella en el Paseo de la Fama no duró mucho. La actriz Bárbara de Regil, conocida por su papel en la telenovela Rosario Tijeras, y por generar polémicas como recientemente realizar ejercicio en un avión en pleno vuelo, intervino en los comentarios de la publicación de Yeri MUA, asegurando que la estrella no era auténtica. Según Bárbara, la estrella no pertenecía a una personalidad famosa, sino que era una estrella en blanco donde los turistas pueden colocar su nombre para tomarse una fotografía, una práctica común en el Paseo de la Fama.

“Ajajaja amé! Esa es una estrella que no tiene nombre y tú puedes ponerle tu nombre. Está increíble” Bárbara de Regil

Este comentario desató una gran controversia, ya que muchos seguidores de Yeri MUA interpretaron las palabras de la actriz como un intento de restarle mérito y desmentir su “momento de gloria”.

Mira: Yeri MUA defiende a Gala Montes por críticas a su canción: “Hay canciones más cule….”

Reacciones divididas en redes sociales por el comentario de Bárbara de Regil sobre la estrella de Yeri MUA en Hollywood

El comentario de Bárbara de Regil no pasó desapercibido y rápidamente se llenó de críticas. Los seguidores de Yeri MUA se sintieron indignados, y acusaron a la actriz de ser “envidiosa” y de intentar opacar el éxito de la influencer.

Estos fueron algunos comentarios de los defensores de Yeri MUA:

"¿Quién le preguntó a la señora?”

“Qué envidiosa”

“Muy malvibrosa”

“Ha de querer la suya”

“Ya siéntese señora” inundaron la publicación de Bárbara, lo que evidenció la división de opiniones en redes sociales.



Por otro lado, algunos seguidores de Bárbara defendieron su postura, asegurando que solo estaba aclarando la situación y que no tenía malas intenciones.