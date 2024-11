Yeri MUA defiende a Gala Montes por críticas a su canción: “Hay canciones más cule….”

La actriz y cantante Gala Montes ha generado controversia en redes sociales tras el lanzamiento de su sencillo ‘Tacara’, el cual ha sido tanto aceptado como criticado por el público. A pesar del éxito que le dejó su participación en ‘La casa de los famosos México, la intérprete ha enfrentado una ola de comentarios negativos y memes, especialmente sobre su forma de cantar, así como de la letra de la canción.

En una reciente aparición en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Montes fue abordada por los reporteros sobre las críticas que ha recibido y respondió al ritmo de su canción: “¿Hasta cuándo?”, dejando claro que no dejará de hacer música pese a las opiniones de sus detractores, tal y como lo dice en su tema.

“Pues nada, entre más luz, más oscuridad. Yo soy una persona que le gusta hacer música, amo la música, no la voy a dejar de hacer porque ustedes me dicen”, expresó y defendió su derecho a hacer lo que le apasiona: “Yo la hago porque yo la pago… ¡ching*da m*dre!, ¡resulta que me van a decir qué tengo que cantar! Pues yo la pago, si no páguenmela ustedes, ¿cómo ven?”.

Gala Montes se ha defendido de las críticas / FB: Gala Montes

Yeri MUA sale en defensa de Gala Montes por su tema ‘Tacara’

Ante la controversia, la influencer Yeri MUA se pronunció respecto a las críticas que ha recibido Gala por el tema que promociona y dijo que hasta podrían tener una colaboración musical.

“Nunca les dije pero Gala me saludó en la Fórmula 1. Me dijo que quería hacer una canción conmigo y aunque muchos se burlen de su canción la de ‘¿Hasta cuándo va a pasar?’ Yo les voy a decir algo. La neta, pues hay canciones más cul... y yo creo que todos tienen oportunidad en la música, porque si yo la tuve, ¿que no pueda Gala Montes? ¿Sabes? O sea, todos pueden cantar. Hoy en día cualquiera puede cantar, nomás con el autotune”, indicó.

Más adelante en su intento por seguir defendiendo a Gala, terminó confundiendo a dos payasitos y finalizó su mensaje causando las risas de quienes estaban con ella en la transmisión en vivo: “No manches, todo el mundo tiene canciones, ‘Lapizito’, ¿cuántas no tiene? ¿Cuántas canciones no pegó ‘Lapizito’? Ah no, ese es Cepillín. Ay, en paz descanse, ¿quién se murió? ¿Lapizito o Cepillín?”

Gala Montes cantó a dueto con Paty Cantú en el Auditorio Nacional

En esta nueva carrera como cantante de Gala Montes, en octubre pasado, Paty Cantú la invitó a subirse al escenario y cantar con ella en el marco de la celebración de sus 20 años de carrera en el Coloso de Reforma.

Cantú y Montes interpretaron a dueto el éxito que Paty compuso para María José, ‘Prefiero ser su amante’, y el público ovacionó a Gala Montes, quien le hizo una reverencia a su amiga en el escenario y le agradeció la oportunidad de estar con ella. También la llamó cariñosamente “loba”.

