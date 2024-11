Yeri MUA se somete a nuevo “arreglito” estético; comparte impactante VIDEO: “Duele”

Yeri Varela Cruz, reconocida como Yeri MUA, sorprendió a sus seguidores con una nueva noticia. La polémica influencer compartió en sus redes sociales que se sometió a un nuevo tratamiento estético.

En diversas ocasiones, la ahora cantante de reguetón ha revelado cómo ha sido su experiencia con los arreglitos estéticos. Según ella, es un proceso muy doloroso, pero que vale la pena.

Por esta razón, nuevamente, dio detalles del nuevo tratamiento que se realizó en el rostro. ¿De qué se trata?

Yeri MUA se somete a nuevo tratamiento estético

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido público algunas historias en las que informó a sus fans sobre todos los procedimientos físicos que se hizo, así como de las razones por las cuales decidió hacerse nuevos arreglitos.

Yeri confirmó que hará una gira por Estados Unidos. Por esta razón, quiere lucir mejor que nunca.

Compartió que se puso inyecciones en el rostro y en el cuerpo. Esto para verse más “esculpida”.

“Todo esto lo estoy haciendo porque tengo tour en Estados Unidos. Me van a hacer un tratamiento que para tensarme el abdomen y quedar más esculpida del abdomen”. Yeri MUA

Eso no es todo, también posteó el momento en que le hicieron su tratamiento en el rostro. Aseguró que: “Se ve más feo de lo que duele”.

Así lo dijo Yeri MUA:

Yeri MUA: Así lució la influencer después de su tratamiento

Finalmente, la también conocida como ‘la Bratz jarocha’ dio a conocer los resultados de su tratamiento con sus seguidores. Mencionó que tardará un lapso de tiempo en desinflamar su rostro y así mostrar el verdadero fruto del producto que le fue inyectado.

“Ahorita me van a ver así como si me hubieran quitado las muelas del juicio, inflamadita, pero en unos tres días me voy a ir desinflamando. Esto no es como el bótox que se ve rápido, se va a ir viendo a los 30 días y se hace una vez al año”, dijo la joven.

Agregó: “Todo para andar en diciembre bien estirada de chava. También me inyectaron la nariz, pero es por una cicatriz que tengo ahí mal hecha, pero eso no dolió tanto, la verdad”.

Será hasta dentro de 30 días que se note el verdadero resultado de su más reciente tratamiento estético. Al momento, Yeri MUA puntualizó que es la primera vez que se somete a este arreglito. Por esta razón, todavía no está dispuesta a recomendarlo.

