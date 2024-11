Yeri MUA le entra a la polémica e insulta a Ángela Aguilar: “No tiene amor propio”

Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu no han dejado de ser tendencia en los últimos días. Esto debido a las más recientes declaraciones de la rapera argentina sobre su polémica ruptura con el sonorense.

Cibernautas han llenado las redes sociales de malos comentarios en contra de Nodal y Aguilar en sus respectivas redes sociales. A la avalancha de críticas y señalamientos, algunos creadores de contenido se han sumado externado su opinión. ¡La mayoría respalda a Cazzu!

Pese a que la intérprete de ‘Nada’ y madre de la hija de Nodal no aseguró que Ángela Aguilar haya sido la tercera en discordia en su relación amorosa con el padre de su hija, sí dejó claro que la pasó muy mal en su separación. Subrayó que se rompió más que un corazón.

Cazzu, Nodal y Ángela boda / IG: @ftkillah / @nodal

Yeri MUA respalda a Cazzu tras escándalo con Ángela Aguilar y Nodal

Después de que causaron total revuelo las recientes declaraciones de Julieta (nombre real de Cazzu), la influencer Yeri MUA no tardó en dar su contundente opinión con respecto a este fuerte escándalo.

En un live con sus seguidores, la creadora de contenido puntualizó su total apoyo a la argentina. Señaló que Nodal y la joven no han hecho las cosas bien en su relación amorosa.

“Les voy a dar mi humilde opinión, no porque sea mexicana significa que apoye las infidelidades del otro y así, no, yo mexicana, apoyo a mi querida argentina Cazzu. La verdad, reina, diosa y todo lo que pasó, mis respetos porque ella mira (en silencio)”. Yeri MUA

Yeri MUA / X: Yeri Mua

Yeri MUA ¿insulta? a Ángela Aguilar

Sin embargo, la jarocha también compartió su perspectiva con respecto al actuar de Aguilar. Yeri consideró que la cantante está totalmente enamorada de Nodal. Por esta razón, sus decisiones en torno a su relación no han sido las más acertadas.

“Y pues, de Christian Nodal, ¿qué podemos decir? Hombres... Pero, miren, yo les voy a decir algo, no sé por qué, pero yo no sé por qué no puedo odiar a Ángela Aguilar, porque, ¿saben qué? Es que más allá de que está chiquita, yo creo que está p3.nd3ja, pero porque yo ya lo he estado. Yo cuando estoy enamorada parece que estoy poseída, defiendo a mi hombre y su palabra es todo lo que creo”.

Yeri MUA reiteró que Ángela está “cegada por el amor” de Nodal, pero no tiene “nada de amor propio”. La creadora de contenido señaló que opina esto, por que también ha estado en su situación.

“Una cuando está enamorada y no tiene amor propio, porque sí, yo muchas veces no he tenido amor propio, la neta parezco poseída por el amor y Ángela Aguilar es una mujer enamorada y p3n.deja, nada más qué decir”, concluyó.

Yeri MUA / Twitter: Yeri Mua

¿Ángela Aguilar ya respondió a los ataques en redes sociales?

Al momento, la intérprete de ‘Abrázame’ no se ha pronunciado directamente al escándalo que desató Cazzu con su reciente entrevista en ‘PLP’.

Sin embargo, sí restringió los comentarios en sus redes sociales, luego de los innumerables malos comentarios de usuarios en su perfil.

Así lo dijo Yeri MUA: