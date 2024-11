Yeri MUA denuncia acoso por parte de su ex, Naim, en la fiesta de Belinda: “Mi amiga me tuvo que ayudar”

Yeri Varela Cruz, mejor conocida como Yeri MUA, preocupó a sus seguidores en redes sociales. La creadora de contenido dio a conocer que sufrió acoso por parte de su ex, Naim Darrechi, en la fiesta de Halloween de Belinda.

Recordemos que la relación de Yeri y el español fue verdaderamente polémica y no quedó en buenos términos.

La ahora cantante de reguetón se embarazó de él, pero decidió no tener a su bebé. Esto debido a que lo señaló de lastimarla física y psicológicamente. Incluso, consideró actuar legalmente en su contra. No obstante, esta situación no trascendió a más.

Yeri Mua y Naim compartieron una polémica relación. / Instagram: @yerimua

Te puede interesar: Belinda desató polémica con su fiesta de Halloween ¿indirecta a Ángela Aguilar y Nodal?

Yeri MUA reprueba que Naim Darrechi este invitado en la fiesta de Halloween de Belinda

Luego de varios meses de esta fuerte controversia, Yeri se encontró de nuevo con su ex en la fiesta de Halloween de Belinda. Expresó su postura con respecto a esta situación.

En entrevista para ‘Venga la alegría’, Yeri MUA compartió que no estaba de acuerdo con que se le invitara a personas “de ese estilo” a ese tipo de eventos. Remarcó que era por respeto a quienes lo han señalado de agresor.

yeri Mua / Twitter: Yeri Mua

Recordó que Mar Lucas, una de sus ex, también expuso pruebas en la red de que la lastimó físicamente.

“¿Cómo dejan entrar gente así? Por respeto a lo que yo viví y por respeto a Mar Lucas, que acaba de dar una declaración de que ese hombre es un agresor s3.xu@l y violento, no lo tendría cerca de mí”. Yeri MUA

Así lo dijo Yeri MUA:

No te pierdas: Belinda y Yeri MUA se dejan ver juntas; ¿viene colaboración?

Yeri MUA revela que Naim, su ex, la acosó en la fiesta de Belinda

Después de la celebración, la creadora de contenido utilizó sus redes sociales para exponer lo que le hizo Niam Darrechi en dicha celebración de disfraces. Mostró a sus seguidores que, en medio del evento, su ex “la acosó”.

En el clip que la influencer publicó en su cuenta de Instagram, se puede escuchar que Darrechi se acercó para saludarla y dejar claro que quería “llevar la fiesta en paz”. No obstante, ella se negó y le dijo a su acompañante que “lo ignorara”. Aunado a esto, escribió un mensaje:

“Y que me tope al agresor de mi ex en la fiesta y me empieza a acosar, porque quería a hue.. hablar conmigo. Mi amiga me tuvo que ayudar. Sigan dejándolo que viva en México y va a seguir haciendo esto a las mujeres”. Yeri MUA

Así lo publicó:

Mira: Yeri MUA vs. Agustín Fernández de ‘La casa de los famosos México': “Le gustan los hombres... me consta”

¿Belinda invitó a Naim Darrechi a su fiesta de disfraces?

De acuerdo con Yeri, su ex no fue invitado a la fiesta, sino que “se coló” con otras personas, quienes si fueron requeridas.

“Quería subir mis pruebas de lo que pasó, porque yo no sé con qué intensión se me acercó esta persona, la cual, claramente, no quiero tener cerca de ninguna manera en mi vida… Sobre todo para toda la gente que duda de la palabra de Mar Lucas”, dijo Yeri.

“Quiero subir historias de la noche que tuve, quiero olvidarme de esta situación. También quería aclarar que Belinda no fue quien lo invitó, se coló por otros invitados, él no fue invitado directamente... No se le permitió que me arruinara la noche”. Yeri MUA

Al momento, Naim Darrechi no se ha pronunciado a las fuertes declaraciones de Yeri MUA. ¿Ella actuará legalmente?

Así lo dijo Yeri MUA: