Naim Darrechi explota contra Yeri MUA y revela si la acosó en la fiesta de Belinda: “Es doble cara”

Naim Darrechi y Yeri Cruz Varela, mejor conocida en el mundo del internet como Yeri MUA, se encuentran en una nueva controversia. Todo comenzó después de que la influencer afirmara que su exnovio la acosó en la fiesta de Halloween de Belinda.

De acuerdo con la veracruzana, el español se “coló” al festejo y se acercó a ella para saludarla, aparentemente, en un intento de limar asperezas. Al ver que ella simplemente lo ignoraba, comenzó a insistir en querer hablar con ella, por lo que una amiga tuvo que ayudarla para salir de esta situación.

Yeri MUA “Y que me tope al agresor de mi ex en la fiesta y me empieza a acosar, porque quería a hue.. hablar conmigo. Mi amiga me tuvo que ayudar. Sigan dejándolo que viva en México y va a seguir haciendo esto a las mujeres”

Y añadió: “Quería subir mis pruebas de lo que pasó, porque yo no sé con qué intención se me acercó esta persona, la cual, claramente, no quiero tener cerca de ninguna manera en mi vida”.

Te podría interesar: Yeri MUA denuncia acoso por parte de su ex, Naim, en la fiesta de Belinda: “Mi amiga me tuvo que ayudar”

Naim Darrechi niega haber acosado a Yeri MUA

Tras las declaraciones de la también cantante, Naim Darrechi compartió un video de Yeri afirmando que solo estuvo con él por la intimidad que tenían. De acuerdo con Naim, este clip es de hace un mes.

En su publicación, resaltó que ninguna persona podría hablar “bien” de su acosador: “¿Ustedes hablarían así públicamente de su agresor? (Este video es de hace un mes)”, expresó.

Aunado a esto, afirmó que Yeri es una persona “hipócrita” y “doble cara”, algo que “no es nuevo para nadie”.

Captura de pantalla

Te recomendamos: Belinda y Yeri MUA se dejan ver juntas; ¿viene colaboración?

Yeri MUA lanza indirecta a Naim Darrechi

Hace algunas horas, Yeri MUA utilizó sus historias de Instagram para pedirle a sus fans que no le hicieran caso “a los muertos que quieren resurgir”. Si bien no mencionó nombres, la mayoría consideró que era una indirecta en respuesta a lo dicho por Naim.

“Me pudieron arruinar el 30, pero no el 31. Si ven a alguien, un muerto que estaba muy enterrado y ahorita quiere resurgir, no les hagan caso. Ya saben que, después del 31, se vuelven a enterrar. Cuando uno no le hace caso a los zombies, se vuelven a meter a sus tumbas, donde pertenecen”, apuntó.

Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Naim Darrechi y Yeri MUA?

Hace algún tiempo, Naim Darrechi y Yeri MUA tuvieron una relación sumamente polémica, la cual acabó en malos términos. En diversas ocasiones, la influencer ha dicho que el español la agredía de forma física y psicológica. Incluso, llegó a confesar que quedó embarazada de él, pero decidió interrumpir el proceso debido a que no quería tener un hijo con alguien “agresivo”.

Por supuesto, Naim ha negado estas acusaciones y ha afirmado que Yeri MUA es una persona “tóxica” y “mentirosa”.

Mira: Belinda desató polémica con su fiesta de Halloween ¿indirecta a Ángela Aguilar y Nodal?