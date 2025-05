Amiga de Valeria Márquez señala a Vivian de la Torre de planear la muerte de la influencer: VIDEO

La muerte de Valeria Márquez sigue dando mucho de qué hablar. Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado 13 de mayo. La joven estaba haciendo una transmisión en vivo para redes sociales desde su estética ‘Blossom The Beauty Lounge’, ubicado en Zapopan, Jalisco, cuando una persona desconocida entró y le disparó en varias ocasiones.

Si bien se presume que las autoridades sospechan del exnovio de la joven, ya que la influencer, en su momento, lo responsabilizó si algo llegara a pasarle, muchos usuarios especulan que sus amigas, Vivian de la Torre y Erika, fueron cómplices del delito.

Esto, debido a que De la Torre habría insistido a Valeria que se quedara en el lugar, a pesar de que esta última quería irse. En tanto que Erika, quien la acompañaba al momento del suceso, habría reaccionado de forma “tranquila” y solo se limitó a apagar la transmisión cuando mataton a Valeria.

Ahora, esta teoría sería reforzada por el testimonio de otra chica que se dijo ser cercana a Márquez. Según esta joven, Valeria y Vivian habrían tenido una fuerte pelea en el pasado.

Valeria Márquez / Redes sociales

¿Vivian de la Torre es culpable de la muerte de Valeria Márquez?

A través de un video para TikTok, esta chica de identidad aún desconocida comenzó diciendo que Valeria era una gran persona y, quienes la conocían, eran conscientes de que no era alguien problemática.

“Ojalá los que saben que estaban ahí y las plebes que saben, la Erika, que saben, todas esas plebes que una vez estuvieron ahí, que saben qué rollo con ella, ella no les hizo nunca nada como para que la estuvieran poniendo dedo a la Valeria”, expresó entre lágrimas y temblando por lo ocurrido.

Asimismo, no dudó en señalar a Erika y Vivian de la Torre como responsables de la muerte de su “gran amiga”, resaltando que esta última había tenido una pelea muy fuerte con Márquez en el pasado.

Si bien mencionó que Vivian y Valeria se reconciliaron en su momento, admitió que su acercamiento fue muy “extraño”. Sin especificar el motivo del conflicto, señaló que arreglaron sus diferencias sospechosamente rápido.

Amiga de Valeria Márquez “Por eso plebes, cuídense mucho de quiénes se rodean, cuídense mucho de las amistades, el día de mañana te pueden matar. Ellas estaban peleadas, ellas estaban peleadas y las plebes resulta y se perdonaron de la nada y ya luego tú para qué crees pues”

¿Erika fue cómplice de Vivian de la Torre en la muerte de Valeria Márquez?

Por otra parte, la joven puntualizó en que la reacción de Erika no había sido “normal”, ya que se preocupó más por interrumpir la transmisión que por la vida de Valeria.

“¿Tú crees que una persona normal viene acá y tracas? Y le pausa el celular y así ya, no eso así no es, no es una reacción normal. Te olvidas de que la morra está en vivo, te olvidas de todo, te olvidas que están en vivo, te olvidas de todo y ya agarras y ya te quedas a ver si vas a ser la siguiente, te sales a correr, algún rollo, pero no la morra bien tranquila porque claro que sabía que no le iban a hacer nada”, indicó.

Las palabras de la chica hicieron que muchos usuarios señalaron que se debía investigar a Vivian y Erika, ya que, aparentemente, podrían tener un fuerte motivo para planear el atentado contra Valeria.

Vivian de la Torre / Redes sociales

¿Qué ha dicho Vivian de la Torre sobre las acusaciones en su contra?

En medio de las acusaciones en su contra, Vivian de la Torre usó sus redes sociales para negar haber “puesto” a Valeria Márquez para que la asesinaran.

Incluso, defendió a Erika y aseguró que su decisión de cortar la transmisión de manera apresurada se basó en que no quería que vieran a la joven en “un momento tan crudo”.

Para finalizar, se dijo muy dolida por los hechos y le pidió a la gente que dejara de difundir cosas para alimentar el “morbo”.

“Mi werita preciosa. Te amaré por siempre mi niña. Jamás imaginé una vida sin ti. Sin duda tengo un angelote que me cuidará siempre. Te amo mi Barbie. Les pido que dejen de hablar en base al morbo. Vale, para mí, era una hermana y jamás haría nada para lastimarla”, sentenció.

