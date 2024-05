¡Paty Cantú estuvo a punto de perder la vida! ¿Qué le pasó?

Patricia Giovanna Cantú Velasco, mejor conocida como Paty Cantú, sorprendió a sus seguidores, así como a las redes sociales tras confesar que ¡estuvo a punto de perder la vida!

La intérprete de Goma de mascar causó revuelo en redes sociales luego de que reveló en una entrevista detalles sobre lo delicada que estuvo de salud.

Recordemos que la famosa dio mucho de qué hablar en la red luego de que lanzó una fotografía en la que plasmó la fecha de su funeral, lo que encendió las alarmas. Sin embargo, todo se calmó cuando manifestó que todo se trataría de una táctica publicitaria para su próximo lanzamiento musical, Funeral 2.0.

Ahora, todo cobraría sentido tras la fuerte revelación, en la que destacó que estuvo en peligro su vida.

A través del pódcast En la cueva de Álvaro, la cantante declaró los complicados momentos que vivió hace dos años tras someterse a una cirugía. La famosa detalló que, hace un par de años, estuvo a punto de perder la vida, pero nadie se enteró. Esa situación le cambió la vida, ya que le hizo cambiar totalmente su perspectiva de las cosas.

Paty reveló que su vida estuvo en peligro después de que sometió a una intervención quirúrgica. Sin embargo, no detalló de qué tipo de operación se trató, pero sí dijo que pasó momentos de angustia.

Paty Cantú

“Tuve una operación y después de esa operación tuvo un problema delicado. En un transcurso de tres meses no sabían si me iban a operar y los que me operaban no sabían si iba a sobrevivir. Fue un milagro y aquí estoy”.