¿Pati Chapoy está invitada a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal? Hace fuerte revelación en vivo

El reciente anuncio de una boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal puso al mundo del espectáculo de cabeza. Ante las polémicas que han rodeado a ambos cantantes, la revelación de una nueva ceremonia ha causado críticas en algunos, pero gran entusiasmo entre otros. Fue una reciente declaración de Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, la que generó controversia, pues ya hasta se habría invitado sola. ¿Qué dijo exactamente?

Entrevista de Ángela con Pati Chapoy destapa la canción que le recordaba un amor de la juventud y recientemente confirma que este tema le recuerda a su esposo. / Redes sociales

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Durante una reunión reciente con sus seguidores en Estados Unidos, Ángela Aguilar sorprendió al público al revelar que su boda religiosa con Christian Nodal está programada para celebrarse en mayo de 2026.

Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia. Ángela Aguilar

Es importante recordar que la pareja ya había formalizado su unión civil el 24 de julio de 2024, en una ceremonia privada realizada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Amacuzac, Morelos.

El evento contó con un selecto grupo de invitados, entre ellos Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, quienes fungieron como padrinos. En esa ocasión, Pepe Aguilar tuvo el honor de acompañar a su hija hasta el altar, y el matrimonio fue debidamente registrado ante las autoridades locales.

Aunque la noticia ha sido celebrada por muchos, también ha generado ciertas críticas, principalmente en redes sociales. El lugar no ha sido confirmado.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre la boda por la iglesia entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Una de las figuras más destacadas en el mundo del entretenimiento mexicano, la conductora Pati Chapoy, mostró su alegría ante el anuncio de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal. En el programa Ventaneando, Chapoy no dudó en alabar el futuro enlace, calificándolo como “ algo realmente hermoso ”.

La periodista de espectáculos no solo compartió su opinión positiva sobre la boda, sino que también reveló que ya tiene su vestido listo para la ocasión:

Tengo entendido que Ángela Aguilar y Nodal se casan por la iglesia en mayo. Qué bonito. (...) Yo ya tengo el vestido, desde que vi que lo dijo Angelita, corrí rápidamente. Pati Chapoy

Las declaraciones de Pati provocaron una fuerte reacción en la audiencia, algunos felicitándola por su entusiasmo, mientras que otros la criticaron por ser una defensora recurrente de la familia Aguilar. Estos fueron algunos de los comentarios:



“A la Ángela nadie le estaba preguntado si se iba a casar y otra, ¿por qué no han hablado de los conciertos”,

“Ay sí, cómo enfadan con los Aguilar y Ángela” y,

“Por favor, ya no hablen de los Aguilar-Nodal”.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar?

Pocos días después de que se hiciera público el anuncio de la boda religiosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, el intérprete mexicano fue abordado por reporteros que le preguntaron sobre el magno evento y su respuesta sorprendió a propios y extraños. El cantante de Adiós amor se mostró visiblemente confundido y un tanto incómodo ante la pregunta:

¿De qué hablan? Ya estoy casado… Ah, la boda… claro… sí. Christian Nodal

Su expresión de desconcierto fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales. Algunos seguidores defendieron a Nodal, sugiriendo que tal vez no comprendió la pregunta o estaba distraído.

No obstante, no todos los comentarios fueron tan comprensivos. Algunos usuarios en línea insinuaron que la relación podría estar atravesando un momento complicado, y expresaron sus dudas sobre el futuro de la pareja:



“Nodal no parece feliz”,

“Ya no se ven igual” y,

“Algo raro pasa entre ellos.”

¿Fue un momento de distracción o algo pasa entre ambos intérpretes mexicanos?

