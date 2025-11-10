¿Ángela Aguilar harta de la ausencia de Christian Nodal? Reclama a su marido por no ir a sus conciertos

La gira “Libre corazón tour” de Ángela Aguilar ha arrancado con todo... y hasta con reclamos. La hija de Pepe Aguilar generó polémica al hacer público un reclamo a su esposo, el cantante Christian Nodal, por ausentarse de sus conciertos en Estados Unidos. Ángela aprovechó el momento y frente a sus fans lanzó un tremendo mensaje. ¿Qué dijo la intérprete mexicana?

¿Cómo se vivió el arranque de la gira “Libre corazón tour” de Ángela Aguilar?

Previo al inicio del “Libre corazón tour”, de Ángela Aguilar, varios usuarios en redes sociales señalaron la baja venta de boletos para los conciertos en Estados Unidos, compartiendo incluso capturas de pantalla que mostraban numerosos asientos disponibles para la función inaugural.

El primer espectáculo del tour 2025 se realizó en Irving, Texas, y estuvo cargado de un momento especialmente emotivo. Desde el público, una fan le gritó a la cantante: “¡ No estás sola !”. Al escuchar estas palabras, Ángela se mostró conmovida; su voz se quebró ligeramente y guardó unos segundos de silencio antes de retomar la presentación.

Durante el show, la cantante agradeció el apoyo del público y mencionó que había pedido a su equipo que las canciones se interpretaran de manera continua, evitando pausas largas para mantener la concentración y no dejar que la emoción la sobrepasara.

Además, Ángela aprovechó la ocasión para rendir homenaje a su familia y raíces musicales, recordando con cariño a sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar, así como reconociendo la influencia y legado de su padre, Pepe Aguilar, quien ha sido una guía constante en su trayectoria artística.

¿Ángela Aguilar se enojó con Christian Nodal por no acudir a sus conciertos?

Durante su interpretación de “Dime cómo quieres”, tema que grabó Ángela Aguilar junto a Christian Nodal en 2020 y que se ha convertido en una de las canciones más esperadas de su repertorio, la cantante sorprendió al público al referirse directamente a su esposo. El comentario, hecho entre risas pero con un tono que muchos consideraron una reclamación pública, se viralizó en redes sociales:

Esta canción sé que se la van a saber. Y el que debería de cantarla conmigo hoy tiene ensayos, entonces no pudo venir. ¿Qué mal, no? A mí me traen para arriba y para abajo en sus conciertos y él no viene a los míos. Le voy a empezar a cobrar. Ya le cobré. Así que vamos a cantar esto para que él lo pueda escuchar hasta Los Ángeles. Así de fuerte para enviarle todo mi amor, como siempre te dedico este concierto. Ángela Aguilar

El gesto fue interpretado como una mezcla de cariño y reclamo. Mientras algunos fans lo tomaron con humor, otros lo leyeron como un reflejo de la tensión que podría existir por las apretadas agendas de ambos artistas. Aquí algunos de los comentarios:



“Ángela está en sus conciertos por celosa”,

“Jajaja, ella lo quiere con cinturón de castidad” y,

“Yo creo que es controladora.”

¿Angela Aguilar y Christian Nodal se casarán de nuevo?

Tras el primer concierto de su “Libre Corazón Tour”, Ángela Aguilar tuvo un momento de cercanía con el público, durante el cual protagonizó un instante que captaron las cámaras de los asistentes: un anuncio que despertó gran expectación:

Vayan a mi boda, me voy a casar, en mayo… por la iglesia. Ángela Aguilar

Por primera vez, la cantante hizo referencia a un marco temporal concreto, algo que hasta ese momento ni ella ni Christian Nodal habían confirmado, manteniendo a sus seguidores pendientes de cualquier novedad. Este comentario abrió la incertidumbre sobre si la celebración se llevará a cabo en México o en el extranjero, así como sobre la magnitud y características del evento.

En medio de la interacción, un fan le preguntó directamente si podría fungir como padrino en la ceremonia. Ángela respondió con humor: “ A ver si te deja mi marido ”, haciendo alusión a Nodal.

