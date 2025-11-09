Ángela Aguilar olvida la letra de su propia canción en el arranque de su gira “Libre corazón tour”, VIDEO

El arranque de la gira Libre corazón tour de Ángela Aguilar no fue tan perfecto como la cantante esperaba y es que más allá de las críticas hacia su espectáculo, ocurrió un hecho que acaparó las miradas de algunos asistentes y después se viralizó su reacción al momento. Durante su interpretación, parece que se olvidó de la letra de uno de sus temas más emblemáticos. ¿Cómo fue el momento?

¿Cómo se vivió el inicio del “Libre corazón tour” de Ángela Aguilar?

En las semanas previas al arranque de la gira “Libre corazón tour” de Ángela Aguilar, varios usuarios en redes sociales señalaron la baja venta de boletos para los conciertos de Ángela Aguilar en Estados Unidos. Circularon capturas de pantalla que mostraban una amplia disponibilidad de asientos para la fecha inaugural.

El primer concierto del “Libre corazón tour 2025” se llevó a cabo en Irving, Texas, y estuvo marcado por un momento especialmente emotivo. Desde las gradas, una fan le gritó a la cantante: “ ¡No estás sola! ”. Ángela escuchó claramente la frase y no pudo evitar emocionarse; su voz se quebró ligeramente y, para contener las lágrimas, optó por guardar silencio durante unos segundos antes de continuar con el show.

La intérprete agradeció la muestra de cariño del público y compartió que, antes de salir al escenario, había pedido a su equipo interpretar las canciones de manera continua, sin pausas prolongadas, para mantener la concentración y evitar que la carga emocional la desbordara.

Además, la artista aprovechó la ocasión para rendir homenaje a su linaje familiar, recordando con cariño a sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar, pilares de la música mexicana, y reconociendo también el legado de su padre, Pepe Aguilar, quien ha sido un referente e inspiración constante en su carrera artística.

¿Ángela Aguilar olvidó la letra de su canción durante el concierto de su gira “Libre corazón tour”?

La presentación, que marcaba el inicio de su gira por varias ciudades estadounidenses, transcurría con entusiasmo hasta que la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, al parecer vencida por sus nervios, se detuvo a mitad de la canción tras olvidarla. El público, sorprendido, comenzó a grabar mientras ella intentaba retomar el hilo de la letra.

Entre risas y aplausos, Aguilar decidió reiniciar la interpretación, mostrando una actitud relajada y dijo a los asistentes:

A ver, espérenme. Es mi primer show, disculpen, y me pasa esto. Así que vamos a hacerlo otra vez. Ángela Aguilar

Pese al incidente, la artista de 21 años continuó el concierto y logró completar el repertorio con energía y carisma. Sin embargo, el pequeño error ya había sido captado por decenas de celulares y pronto inundó las redes sociales con comentarios divididos entre el humor y la crítica.

¿Qué ciudades forman parte del “Libre Corazón Tour” de Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar llevará su gira “Libre corazón tour” a diferentes puntos de Estados Unidos, donde presentará su nuevo espectáculo en vivo. Hasta el momento, las fechas confirmadas incluyen presentaciones en las siguientes ciudades:



San Antonio

Houston

Tucson

El Paso

Los Ángeles

San José

San Diego

Las Vegas

Además de estas paradas, la intérprete tiene previsto sumar más fechas y destinos, los cuales se irán anunciando conforme avance la gira y se actualice el calendario oficial. A través de sus redes sociales, Ángela continúa compartiendo adelantos, imágenes y noticias sobre los próximos conciertos, generando gran expectativa entre sus seguidores en todo el país.

