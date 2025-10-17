¿Ángela Aguilar lanza dardo a Cazzu en medio de escándalo con Nodal? Dice: “Cada error pesa el triple”

Este jueves 16 de octubre, Ángela Aguila recibió un importante galardón durante la edición 2025 de los La musa awards, celebrada en Miami, Estados Unidos. El evento rinde homenaje a las figuras latinoamericanas más influyentes en la música y la joven cantante fue reconocida por trabajo como compositora dentro del género regional mexicano.

La hija de Pepe Aguilar, quien ha sido señalada como la tercera en discordia entre Cazzu y Nodal, expresó el peso que implica sobresalir en un ambiente donde los errores de las mujeres se magnifican. Tras este discurso, consideraron en redes que la joven habría lanzado un fuerte dardo a Cazzu. ¿Qué dijo?

Ángela Aguilar

¿Qué premio ganó Ángela Aguilar en los La Musa Awards 2025?

Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, recibió un reconocimiento otorgado por el Salón de la Fama de Compositores Latinos, que busca resaltar la relevancia de los artistas que han logrado conectar con el público y preservar las raíces de la música latina.

Este premio destaca el papel de Ángela como referente de la música regional mexicana, así como su influencia entre nuevas generaciones de fans y seguidores del género.

Ángela Aguilar

¿Qué dijo Ángela Aguilar al recibir su premio en los La musa awards?

Durante su intervención, Ángela Ánguilar, hija de Pepe Aguilar, compartió la importancia que tiene para ella escribir canciones y cómo la música le ha permitido expresar sus emociones más profundas:

“Recibo este reconocimiento con el corazón lleno de gratitud. Siento que muchas veces se trata de hacer las cosas con miedo pero no dejar de hacerlas y estar ahorita en este punto de mi vida estar en un cuarto lleno de gente me da mucho miedo. Este premio significa mucho para mí, escribir canciones ha sido mi manera de entender lo que vivo aún incluso cuando las palabras habladas ya no me hacen sentido. Cuando escribo siento que me salva”.

“Escribir me ha salvado más de una vez y por eso agradezco tanto este reconocimiento. Por eso también agradezco lo que representa que es la oportunidad de transferir el dolor al arte”, agregó.

Ángela Aguilar pide sororidad entre mujeres: ¿Lanzó dardo a Cazzu?

Además, Ángela Aguilar destacó la importancia de la solidaridad entre mujeres en la industria musical. Esto en medio del escándalo que protagonizan Christian Nodal, su esposo, y su ex, Cazzu. ¿Le lanzó una indirecta?

“Como mujeres en la industria sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple. Apoyarnos no debería ser una excepción sino una costumbre. Gracias a todos que me han apoyado en este tiempo tan difícil. Esto no solo es por nosotras, es por las que llegaron antes como Elena Casals y por las que llegarán después.”

Ángela Aguilar recibe hate en redes

Tras la entrega del Premio a Ángela Aguilar, varios internautas criticaron la decisión de la organización, cuestionando la trayectoria de Ángela y su calidad como compositora. Eso no es todo, también la señalaron de presuntamente haberle lanzado una indirecta a Cazzu con su discurso. En plataformas como Instagram y TikTok surgieron comentarios como:

“¿Es la única que paga premios?”

“Compositora no es y todos lo sabemos”

“Qué buen chiste esos premios”

“Otro premio comprado”

“¿Qué canciones ha escrito, si solo hace covers?”

“Sin duda, una indirecta a Cazzu, pero nada que comparar”

“Por dios, Cazzu es una reina”

“Ay, ya callen a la mustia”

“Felicidades Ángela, ojalá lleves una buena relación”



A pesar de la polémica, la organización de La musa awards defendió la elección, asegurando que el reconocimiento refleja el impacto de Ángela Aguilar en nuevas audiencias y su contribución a mantener vivas las raíces de la música mexicana.

Ángela Aguilar

¿Qué canciones ha compuesto Ángela Aguilar?

Aunque algunos críticos cuestionan su faceta como compositora, Ángela Águilar ha escrito varias canciones propias que reflejan sus vivencias y emociones. Algunas de las canciones que ha escrito son:

“Inevitable”

“Qué agonía”

“Mis amigas las flores”

“Gotitas saladas”

“Fuera de servicio”

“Sé Hellix mí”

“Lágrimas en mi garganta”

“Miénteme bonito”

“Castigo”

“Ni se Metan”.

