¿Ángela Aguilar está embarazada? El influencer Kunno aclara los rumores sobre la cantante y Christian Nodal

El entorno de Ángela Aguilar y Christian Nodal volvió a ser tema de conversación en redes sociales y medios de espectáculos luego de que surgieran rumores sobre un posible embarazo. La especulación se desató tras la celebración del cumpleaños número 22 de la cantante. Las versiones se multiplicaron rápidamente, sobre todo después de la boda entre ambos artistas, que generó gran interés mediático y una ola de comentarios sobre la vida privada de la pareja. Sin embargo, fue el influencer Kunno, amigo cercano de Ángela, quien fue abordado por reporteros para aclarar si existía algo de cierto detrás de esta versión.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué comenzaron los rumores sobre el embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

El rumor sobre un posible embarazo comenzó poco después de la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, la cual se celebró en medio de gran expectativa pública. La rapidez con que ocurrieron los eventos y el reciente historial mediático de Nodal, incluyendo su separación de Cazzu, despertaron todo tipo de interpretaciones. Sin embargo, todo se trató de meros rumores.

En la actualidad, en redes sociales circularon imágenes del festejo de cumpleaños de Ángela Aguilar en la playa, donde su elección de vestimenta fue vista por algunos seguidores como un intento por disimular un supuesto embarazo. No obstante, ninguna fuente cercana ni los propios artistas han confirmado esa versión.

Sin embargo, durante un encuentro con la prensa, Kunno fue cuestionado sobre los rumores que apuntaban a un posible embarazo de su amiga Ángela Aguilar con su esposo, Christian Nodal.

Cumpleaños de Ángela Aguilar / Captura de pantalla

¿Qué dijo Kunno sobre el supuesto embarazo de Ángela Aguilar?

Durante un encuentro con la prensa, Kunno, integrante de Las estrellas bailan en Hoy, fue cuestionado directamente sobre si se convertiría en “tío” del primer hijo de los cantantes. Con humor, el tiktoker respondió:

“Pues no sé, no sé qué tan bueno sea de tío. Tengo hermanos y todo, pero ahorita, la verdad, yo soy más de mascotas y perritos” Kunno

Al insistirle si el embarazo era solo un rumor, el creador de contenido señaló entre risas:

“Pues… o sea, obvio… si no, sería el primero en enterarme. No sé si les diría primero, pero sí [es un rumor]” Kunno

Kunno también aprovechó para destacar que la cantante Ángela Aguilar disfrutó plenamente de su cumpleaños: “Se la pasó increíble, está enfocada en su música, su gira, su familia y sus amistades”, dijo, descartando cualquier señal de que Ángela Aguilar esté atravesando una etapa de maternidad.

¿Planean tener hijos Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Pese a los rumores, tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal han sido claros al respecto: no planean tener hijos por ahora. En una entrevista concedida a ABC News, la hija de Pepe Aguilar explicó que, aunque en el futuro le gustaría formar una familia, su prioridad actual sigue siendo su carrera musical.

“Mi proyecto de vida está en la música. Quiero seguir creciendo, aprendiendo y compartiendo con el público” Ángela Aguilar

Por su parte, Nodal ha expresado su deseo de convertirse en padre, aunque considera que todavía no es el momento. Incluso, dijo en entrevistas anteriores:

“De que va a pasar, va a pasar, pero primero queremos disfrutar nuestro matrimonio, conocernos más y vivir tranquilos. Cuando ella esté lista, yo también lo estaré.” Christian Nodal

Estas declaraciones confirman que ambos artistas se encuentran enfocados en consolidar su relación y sus proyectos profesionales antes de pensar en la paternidad.

