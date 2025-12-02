Michelle Renaud presume embarazo avanzado y deja impactados a sus fans con esta confesión sobre su bebé

El 7 de septiembre, Michelle Renaud y Matías Novoa llenaron de alegría a sus seguidores al anunciar que esperan a su segundo hijo en común.

La noticia no pasó desapercibida por nadie. La mayoría celebró que ambos actores hagan crecer su familia, luego de que se han mostrado más que enamorados.

Así compartieron Michelle Renaud y Matías Novoa la noticia de su segundo embarazo

El anuncio fue realizado de manera conjunta en las cuentas de Instagram de Michelle Renaud y Matías Novoa, donde la pareja compartió una serie de imágenes tomadas durante su viaje familiar a Europa.

En el carrete de Instagram se aprecia a Michelle presumiendo su panza en lugares emblemáticos de Londres, como Notting Hill, estaciones del metro y las clásicas cabinas telefónicas rojas.

Matías acompañó la publicación con un tierno mensaje: “Londres con mucho La familia sigue creciendo TE AMO @michellerenaud ”

Lo que muchos seguidores ya intuían por la reciente apariencia de la actriz quedó finalmente confirmado. Michelle, a través de sus historias de Instagram, también compartió una frase que expresaba la felicidad que vive en este instante:

“Los sueños se cumplen. Nada más hermoso en este mundo que ser mamá. Y con un hombre hermoso MÁS!”, dijo Michelle Renaud.

Michelle Renaud embarazada / Instagram

¿Cuántos hijos tienen Michelle Renaud y Matías Novoa?

Michelle Renaud y Matías Novoa se convirtieron en padres de su primer hijo en común, en junio de 2024. Ahora, con la llegada de este nuevo bebé, sumarán dos pequeños nacidos dentro de su relación.

Cabe destacar que ambos actores también tienen hijos de relaciones previas. Michelle es madre de un niño pequeño con Josue Alvarado, y Matías tiene un hijo adolescente con José María Magán.

La noticia ha causado gran entusiasmo entre sus fanáticos, quienes no han dejado de enviar mensajes de felicitación y buenos deseos en redes sociales.

Los seguidores también han señalado que esta etapa representa un momento de unión especial, pues sus hijos mayores han logrado adaptarse y convivir en armonía.

Michelle Renaud y Matías Novoa agrandan la familia / IG: @michellerenaud

Michelle Renaud comparte confesión de su bebé y muestra su enorme pancita

En su más reciente publicación, Michelle Renaud compartió que asistió junto a Matías Novoa al preestreno de la película “Papeles”, donde destacó con un elegante atuendo totalmente negro que puso en evidencia su avanzado embarazo.

“Ayer fuimos al pre estreno de PAPELES… Y fue muy emocionante encontrarme a estos magos, y saber que pronto estaremos en nuestro estreno”, escribió la actriz.

Pero Michelle no solo llamó la atención por mostrar la recta final de su embarazo, sino que también hizo una revelación sobre su tercer bebé. En la descripción de la publicación, confesó que su pequeño es mucho más activo que sus hermanos mayores.

“Y yo con mi máximo Matías Novoa y nuestro bebé que mete más patadas que ningún otro”, precisó Michelle Renaud.

