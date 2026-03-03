Sara Corrales anuncia su retiro ¿indefinido de la televisión?: “Le dedicaré el tiempo más valioso”

Tras casarse en agosto de 2025, Sara Corrales y su esposo, Damián Pasquini, disfrutan de una de las mejores etapas de su vida como pareja, ya que están en la espera de la llegada de su bebé, Mila. La actriz se sinceró al decirnos que se alejará un tiempo de la actuación.

Sara Corrales anuncia su embarazo con su esposo Damián Pasquini. / Redes sociales

¿Cuáles son los planes de Sara Corrales para cuando nazca su hija?

“Ya tomamos la decisión de que, cuando nazca Mila, le dedicaré el tiempo más valioso a ella en esta primera etapa. Cuando sienta que es el momento correcto, retomaré mi carrera. No tengo idea de cuánto me tomaré. Eso lo dirá la maternidad”. dijo Sara Corrales

Sara ha llevado su embarazo lo mejor posible y nos compartió si ha sentido algún tipo de antojo. “No se me han presentado ningún tipo de complicaciones. Creo que he tenido de los embarazos más hermosos. Me la he pasado muy tranquila, saludable y bastante relajada (sonríe). Nunca he tenido antojos de nada”.

¿Cómo lleva su relación de pareja Sara Corrales con Damián Pasquini, su esposo?

Le preguntamos si tiene alguna fórmula secreta para no olvidarse de su pareja Damián Pasquini por concentrarse en el proceso de su embarazo. “Miren a este bombón y díganme si me puedo olvidar de él (lo acerca a ella). Definitivamente es imposible olvidarnos como pareja. Tenemos una relación divertida, amena y especial”.

Corrales explicó de qué manera enamora a Damián. “Soy detallista. Le dejo papelitos escritos. Damián también lo es, al cuidarme, consentirme y llamarme. Nos encanta mandarnos fotos y mensajitos. Parece que seguimos de novios”.

Tiene claro que la madurez de ambos los ha llevado a evitar la crisis matrimonial. “Ninguno es celoso. Estamos tan seguros de lo que tenemos a nuestro lado que no hay cabida para eso. No hay necesidad de ser así, no tiene sentido. La madurez de cada uno nos ha ayudado a que no pasen esas situaciones. Afortunadamente no hemos tenido crisis”.

Sara no logró contener su emoción por su embarazo: “¡Estoy emocionada! Me gusta disfrutar de esta etapa tan especial que anhelábamos con nuestros corazones. Dios nos regaló esta bonita experiencia y lo único que hemos hecho es gozarla al máximo. Ha sido fácil para los 2 este gran proceso como papás”.

¿Qué dijo Damián Pasquini sobre cómo conquistó a Sara Corrales?

Por otro lado, Damián Pasquini confesó que conquistar a Sara Corrales fue muy complicado. “Sí fue complicada (de conquistar), pero al mismo tiempo todo fluyó naturalmente. Parte de la linda relación que tenemos es que todos los días estamos conscientes de lo que hemos construido juntos. Desde el día uno sentimos esa magia y nos propusimos a mantenerla”.

Finalmente, relató cómo se han ido preparando para convertirse en papás. “Pensábamos que íbamos a estar más nerviosos y la verdad es que no. ¿Preparados? No lo sabemos. Todos los días investigamos, preguntamos y nos metemos a cursos para saber más del tema. Sé que la práctica es muy diferente que la teoría, pero intentamos sentirnos lo más seguros posible”.

¿Quién es Sara Corrales?

El año pasado la vimos en la serie La jefa



Sara Corrales es empresaria, actriz y modelo colombiana.

La hemos visto en las telenovelas: Todos quieren con Marilyn (2004), En los tacones de Eva (2006), Vecinos (2008), Ojo por ojo (2010), Despertar contigo (2016), La doble vida de Estela Carrillo (2017), Quererlo todo (2020) y Mi camino es amarte (2022).

También ha estado en las series: Aquí no hay quien viva (2008), Decisiones extremas (2010), El señor de los cielos (2013-2014), Mujeres asesinas (2016), El capitán (2016), El último rey (2022) y La jefa (2025).

Ha participado en los realities: Protagonistas de novela 2 (2003), La guerra de los sexos (2009), ¡Mira quién baila (2018), MasterChef celebrity Colombia (2019) y Top chef VIP (2023).

Cuenta con 3.5 millones de seguidores en Instagram y 155.5 mil en TikTok.

¿Cómo inició la historia de amor entre Sara Corrales y Damián Pasquini?

La historia de amor de Sara y Damián:



En febrero de 2024, ambos mostraron sus primeras fotos juntos. En octubre de 2024 decidieron dar el siguiente paso en su relación y se comprometieron.

En agosto de 2025 se casaron en Medellín, Colombia.

En noviembre de 2025, Sara sorprendió a Damián con un video donde le mostró una parte de su historia en pareja, con el fin de anunciar su embarazo.

En diciembre de 2025 hicieron la revelación del sexo del bebé.

