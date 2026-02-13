Isabella Ladera, tras polémica por video filtrado, agranda la familia: viene bebé en camino; así lo anunció

La creadora de contenido Isabella Ladera anunció que está embarazada y que espera a su primer bebé junto al influencer Hugo García. La noticia fue compartida a través de sus plataformas digitales, donde confirmaron la próxima llegada de su hijo y recibieron mensajes de sus seguidores.

No te pierdas: Jessica Segura levanta sospechas: ¿por fin será mamá? Ya inició el proceso y no lo oculta

Isabella Ladera confirma embarazo y comparte su emoción. / Foto: Redes sociales

¿Cómo confirmó Isabella Ladera que está embarazada?

A través de sus redes sociales oficiales, Isabella Ladera compartió una serie de fotografías y videos tomados en la playa, donde mostró su embarazo. En las imágenes se le observa caminando sobre la arena y posando frente al mar mientras deja ver su pancita, acompañando las publicaciones con mensajes sobre esta nueva etapa.

“Mitad tuya, mitad mía, nuestro. Los sueños se cumplen cuando primero te cumples a ti”, dijo la influencer en las publicaciones que rápidamente generaron interacción entre sus seguidores, quienes reaccionaron a los clips grabados durante el atardecer. En los videos, la creadora de contenido aparece disfrutando del paisaje costero mientras enfoca su vientre, confirmando así el momento personal que recientemente anunció junto a Hugo García.

No te pierdas: Famosa influencer de Ruido social revela que estuvo al borde de la muerte tras abortar en clínica clandestina

t¡Isabella Ladera está embarazada y así lo anunció / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre su embarazo?

En entrevista con Hola!, Isabella Ladera habló sobre el proceso personal que ha atravesado desde que confirmó su embarazo. Explicó que durante varios meses decidió mantener la noticia en privado, ya que era una etapa que quería vivir de manera íntima y consciente antes de compartirla públicamente.

“Me dan hasta ganas de llorar. Es algo que todavía desconozco. O sea, he tratado de vivir esto tan íntimo y lo he querido cuidar tanto en estos últimos meses... puede que tenga cinco, seis, siete, ocho meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo, prefiero mantenérmelo para mí. Sabes cuando ya presientes algo, pero luego llega el momento de que lo confirmas y te da una gratitud enorme.”

La creadora de contenido relató que antes de obtener el resultado positivo ya tenía un presentimiento, aunque pruebas anteriores habían sido negativas. Contó que decidió grabarse en el momento en que realizó la prueba definitiva y que la reacción fue inmediata, aunque necesitó unos minutos para asimilar lo que estaba ocurriendo.

“Me sentí muy feliz... Esos nervios como de la primera vez de algo que te emociona muchísimo. Yo estaba en mi casa con ese presentimiento. Fue muy loco porque ya me había hecho varias pruebas anteriormente y todas me salían negativas. Entonces, agarro esa y me grabo, de hecho. Y cuando veo que fue positiva, me quedé en shock por los siguientes 10 minutos hasta que pude reaccionar y dar muchas gracias. Sí, fue una noticia que me dio mucha gratitud y me llegó con mucha conciencia encima, la verdad”.

No te pierdas: Martha Higareda habla de la premonición que tuvo antes de su parto: “Me estaba despidiendo”

¡Bebé en puerta! Isabella Ladera confirma su embarazo. / Foto: Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Isabella Ladera?

Isabella Ladera se convirtió en madre por primera vez en 2020, cuando nació su hija, fruto de su relación con su entonces pareja, Isander Pérez. Desde entonces, ha compartido distintos momentos de su maternidad a través de redes sociales, donde ha mostrado etapas importantes de su vida familiar.

Ahora, la creadora de contenido se encuentra en una nueva etapa, ya que espera a su segundo hijo. La noticia fue confirmada recientemente por ella misma, marcando así un nuevo capítulo en su vida personal, mientras continúa desarrollando sus proyectos profesionales.

Todo lo anterior sucedió luego de que la famosa estuvo envuelta en una terrible controversia, dado que se filtró un video en el que ella estaba en pleno acto con su ex. Aunque dejó claro que actuaría legalmente por esta situación, tal parece que no continuó con la polémica y, en redes, señalan que está más que feliz con su nuevo embarazo.

No te pierdas: ¿Aislinn Derbez está embarazada? Publica polémico VIDEO; así reaccionó la actriz: “¿Y el papá?”