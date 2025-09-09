Isabella Ladera: Él es Beéle, cantante colombiano acusado de filtrar el video íntimo con su expareja

A casi un año de haber terminado su noviazgo, Isabella Ladera y Beéle vuelven a ser tendencia en redes sociales tras filtrarse un video íntimo suyo. Si bien al principio se pensó que podría ser señal de una reconciliación, la influencer rompió el silencio y no solo aclaró que siguen separados, sino que también aseguró que su ex fue el culpable de haber ventilado dicho material.

A través de redes sociales, Ladera se dijo muy segura de que su exnovio, el cantante Beéle, fue el culpable de haber expuesto el material, ya que, según ella, solo ellos tenían acceso. La creadora se sintió muy triste y traicionada por toda esta situación.

Incluso, dejó claro que ejercerá acciones legales en su contra, argumentando que sus acciones la violentaron emocionalmente y causaron mucho daño a su imagen.

“Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos. Mi valor no me define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí” Isabella Ladera

¿Quién es Beéle, expareja de Isabella Ladera que supuestamente filtró su video íntimo?

Brandon de Jesús López Orozco, nombre real de Beéle, es un cantante colombiano de 22 años. Nació el 30 de septiembre de 2002 en Barranquillas, Colombia, pero pasó gran parte de su infancia en Venezuela.

Desde los 10 años, comenzó a escribir sus propias canciones y debutó en la música con el tema ‘Loco’, cuando apenas tenía 16 años. A partir de allí, empezó a posicionarse como uno de los cantautores urbanos más famosos.

Ha colaborado con artistas como Marc Anthony y Carla Morrison, a la par que muchos de sus éxitos como ‘No tiene sentido’ y ‘Mi jefa’ se han posicionado en los primeros lugares de las listas de popularidad, especialmente en España.

En redes sociales también tiene una gran popularidad. Tan solo en Instagram cuenta con 3,7 millones de seguidores. En mayo de 2025, fue el artista más escuchado en Spotify en Colombia, con 38 millones de oyentes mensuales, e ingresó al top 10 global.

En cuanto a su vida personal, se sabe que actualmente está soltero y tiene dos hijos, producto de su matrimonio con Camila Andrea Rodríguez Ascanio ‘Cara’. En junio, se especuló que estaba saliendo con la cantante Daniela Barranco. Sin embargo, esto nunca fue confirmado por ninguna de las partes.

Beéle / Redes sociales

¿Por qué Isabella Ladera y Beéle terminaron?

La historia de amor entre Isabella Ladera y Beéle comenzó en 2023. La influencer y el cantante empezaron a compartir muchas fotos de sus momentos románticos, así como también aparecieron juntos en eventos sociales.

Todo parecía ser miel sobre hojuelas. No obstante, con el paso del tiempo, su relación se vio envuelta en escándalo. Y es que Landera fue señalada como la tercera en discordia en la relación entre Camila Andrea Rodríguez Ascanio ‘Cara’ y Beéle, algo que habría sido confirmado después de que ‘Cara’ expusiera unos chats en los que, aparentemente, él buscaba a Isabella desde antes de que se separaran.

En octubre de 2024, la propia Isabella, en una dinámica de Instagram, dejó ver que su romance con Beéle concluyó: “No, bebé, yo también trabajo. Además, él y yo ya no tenemos nada”, dijo.

Ninguno de los dos ha dado declaraciones del motivo exacto de su ruptura. Sin embargo, muchos han teorizado que él le fue infiel, algo que nunca ha sido confirmado.

En abril de este año, Isabella eliminó todas las fotos junto a Beéle. En tanto que, en agosto, al cantante se le reconoció como víctima de violencia intrafamiliar por parte de ‘Cara’, a quien demandó en diciembre de 2024 por maltrato.

Historia de amor entre Beéle e Isabella Landera / Redes sociales

¿Beéle podría ir a la cárcel por supuestamente filtrar su video íntimo con Isabella Ladera?

Como se sabe, Isabella Ladera anunció que tomará acciones legales contra Beéle por, supuestamente, haber filtrado su video íntimo. En caso de que esto se llegue a comprobar, podría pasar de 4 a 8 años de prisión.

Y es que, al igual que otros países, Colombia sanciona la violación a la intimidad y el uso indebido de datos personales, que incluye la difusión no consentida de material íntimo.

Cabe destacar que, hasta el momento, el colombiano no se ha pronunciado ante todo esto. En tanto que su última publicación en Instagram data del 4 de septiembre, en la que repostea la dedicatoria de Carla Morrison, tras la reciente colaboración que hicieron.

