Famosa cantante es golpeada en el rostro por un dron durante concierto: ¿Cuál es su estado de salud? VIDEO

El pasado fin de semana, un inesperado accidente se volvió viral en redes sociales cuando una famosa cantante, fue golpeada por un dron en pleno escenario mientras ofrecía una presentación en vivo. El momento fue captado en video y ha circulado ampliamente, generando preocupación por el estado de salud de la artista. ¿De quién se trata?

¿Qué famosa cantante fue golpeada por un dron durante concierto?

La cantante que sufrió un incidente con un dron en pleno concierto es Susana Alvarado, que nació en Piura, una región del norte del Perú con una fuerte tradición musical. Desde pequeña mostró una inclinación natural por el canto y la música, participando en actividades escolares y festividades locales. Su talento vocal y carisma la hicieron destacar rápidamente.

La oportunidad de dar un paso profesional llegó cuando ‘Corazón serrano’, una de las agrupaciones de cumbia más importantes del Perú, abrió una convocatoria para nuevas voces femeninas. Tras un proceso de audición, Susana fue seleccionada para formar parte del grupo en el año 2015, cuando tenía apenas 17 años.

Ha interpretado éxitos como “Mix Morena”, “Hasta la raíz”, “Véte”, entre muchos otros, sumando millones de reproducciones en plataformas digitales como YouTube y Spotify. Además de su talento, ha sido reconocida por su carisma en el escenario y su cercanía con el público.

Te puede interesar: Accidente automovilístico tras concierto de famosa cantante en Michoacán termina en tragedia ¿Qué pasó?

Susana Alvarado / Redes sociales

¿Por qué Susana Alvarado, vocalista de ‘Corazón serrano’, fue golpeada por un dron en un concierto?

Lo que prometía ser una noche llena de música y emoción para los seguidores de Corazón Serrano se transformó brevemente en una escena de tensión. En medio de la interpretación de una de sus canciones, un dron que sobrevolaba el escenario (presuntamente utilizado para captar imágenes del espectáculo) descendió de forma repentina y terminó impactando a Susana Alvarado.

En el video, se puede observar el momento exacto en el que el dron choca contra el costado izquierdo del rostro de la cantante, rebota en su hombro y, finalmente, queda enredado en su cabello. El impacto provocó que el show se detuviera momentáneamente mientras sus compañeros de banda acudían a auxiliarla.

La rápida reacción del equipo permitió que el incidente no pasara a mayores. Tras unos segundos de confusión, lograron retirar el artefacto del cabello de Susana y, con aplausos del público y palabras de aliento por parte de sus compañeros, la cantante retomó el espectáculo.

Tal vez te interese: Cantante sufre impactante accidente en cuatrimoto ¡salió volando!

Susana Alvarado golpeada por dron / Redes sociales, canva e IG: susanaalvaradoc

¿Cuál es el estado de salud de la cantante Susana Alvarado?

Luego del susto, la cantante Susana Alvarado decidió continuar con el concierto, lo que fue ampliamente celebrado por los presentes y en redes sociales. Hasta el momento, no ha emitido un comunicado oficial.

“¡Un fuerte aplauso para Susana!”, exclamó uno de sus compañeros tras el accidente. El gesto fue replicado por el público, que mostró su apoyo con ovaciones y palabras de aliento.

El hecho, más allá de lo anecdótico, abrió la conversación en redes sobre la necesidad de implementar protocolos más estrictos en el uso de drones durante presentaciones en vivo, especialmente cuando estos vuelan cerca de los artistas, ya que este tipo de accidentes pueden volverse más comunes y ponen en riesgo la integridad de los artistas.

Tal vez te interese: Reguetonero de Puerto Rico se agarra a golpes con seguridad en festival en España: ¡Le cancelan el concierto!