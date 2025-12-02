Alejandra Guzmán, creadora de contenido, se desploma en pleno show ¡La sacan cargando entre varias personas!

Las redes sociales encendieron las alarmas recientemente, luego de hacerse viral un vídeo en el que se ve a la creadora de contenido, Alejandra Guzmán, en pleno desfile navideño, y dentro del cual, tuvo que ser ayudada por varias personas, pues se tambalea y después se desploma. En comentarios señalan un agotamiento. ¿Qué le pasó?

¿Qué le pasó a la creadora de contenido Alejandra Guzmán durante un desfile navideño?

Aunque algunos fans y seguidores de Alejandra Guzmán, artista y cantante mexicana, se preocuparon el pasado fin de semana, pues se hizo público un vídeo durante el “Bolo Fest”, en el que se ve a una persona disfrazada como galleta de jengibre, en un claro apuro físico. Todo se trató de un video totalmente sacado de contexto.

Y es que, conforme pasa el vídeo, se observa a la persona con un claro agotamiento físico, poco a poco le costaba trabajo caminar y desplazarse y, aunque en muchos causó risa la escena, en otros hubo una fuerte preocupación por el estado de salud.

En el mismo TikTok comenzaron a surgir comentarios que relacionaban a la persona disfrazada con la botarga con Alejandra Guzmán, incluso comenzaron a viralizarse imágenes editadas en los que aparecía la hija de Enrique Guzmán con el cuerpo de galleta de jengibre. Sin embargo, todo se trató de un malentendido. ¡La hija de Enrique Guzmán está bien!

Ante esto, rápidamente hubo internautas que negaron que se tratara de la cantante, y que más bien era una chica, también llamada Alejandra Guzmán, la que fue socorrida por personas que se hallaban en la escena que se hizo viral. ¿Pero por qué?

Alejandra Guzmán se desploma en show navideño...¿la cantante? / TikTok: dulsabre, redes sociales y canva

¿Por qué una chica reconocida como Alejandra Guzmán se desplomó en pleno desfile navideño?

Tras revelarse que una TikToker llamada Alejandra Guzmán, fue la protagonista de tal desmayo, comenzaron a compartirse más vídeos en donde también se ve a otras personas con el mismo disfraz, y en las mismas condiciones de cansancio y agotamiento.

En un TikTok hecho por la propia Guzmán (pero que ya no aparece en su perfil), ella relata que el uso de la botarga de galleta de jengibre representaba un “outfit” demasiado pesado, el cual, generaba un ambiente sofocante a quien la usaba.

La tiktoker señaló que en ediciones anteriores se buscaba a hombres fuertes para dicha tarea, pero ahora el ingreso se amplió. Además, afirmó que fue más de una hora la que estuvo con el traje puesto, soportando el calor, que fue el detonante para todos los que sufrieron de agotamiento.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán, la también conocida como “Reina del rock”?

Fuera de este suceso que no tiene que ver con la famosa cantante mexicana, Alejandra Guzmán, la también conocida como “Reina del rock”, ha tenido algunos problemas de salud en este 2025, derivados de un procedimiento estético para aumentar el volumen de sus muslos y caderas. Lamentablemente, su organismo rechazó la sustancia que le aplicaron, lo que le ocasionó una fuerte infección.

Aunque con el paso del tiempo ha logrado mejorar, las consecuencias fueron muy serias. Ha tenido que pasar por cerca de 40 intervenciones quirúrgicas y le colocaron prótesis de titanio en ambas caderas.

Recientemente su mánager reveló el verdadero estado de salud de la rockera mexicana, luego de que fuera vista en un hospital:

“ Coco Díaz, quien comentó a Televisa Espectáculos que la intérprete ingresó a una consulta de rutina, derivada de sus últimas intervenciones….De acuerdo con su representante, la intérprete de ‘Llama por favor’ acude al hospital al menos una vez al mes para citas de seguimiento ”, reportaron en Televisa Espectáculos.

El 31 de octubre, “la Guzmán” publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que muestra una radiografía suya, junto al siguiente mensaje “ Abrazo biomecánico ”, generando la respuesta de sus millones de seguidores.

