¿Alejandra Guzmán está hospitalizada? Tras rumores, su mánager revela cómo está la salud de la cantante

Alejandra Guzmán vuelve a encender las alarmas. Y es que, tras la cirugía de columna a la que se sometió a principios de octubre, trascendió que había sido hospitalizada de emergencia, lo que causó mucha preocupación en redes sociales.

Recordemos que, en aquel entonces, la propia Alejandra Guzmán mencionó que se había operado por un tema de “hernias discales”, las cuales le estaban provocando mucho dolor. Si bien en ese momento señaló que la intervención había sido todo un éxito y estaba en vías de recuperación, la noticia de su supuesta nueva hospitalización dio mucho de qué hablar.

¿Por qué se dijo que Alejandra Guzmán había sido hospitalizada de emergencia nuevamente?

Durante la más reciente emisión del programa ‘Ventaneando’, la conductora Pati Chapoy reportó que Alejandra Guzmán, presuntamente, estaba hospitalizada. Aunque señaló que no sabía con exactitud la razón, le deseó todo lo mejor.

“Alejandra Guzmán volvió al hospital. No sabemos si fueron complicaciones por la reciente cirugía que se sometió en la columna vertebral o simplemente es algún otro padecimiento” Pati Chapoy

El resto de los presentadores reiteraron que la famosa decidió posponer su gira para el próximo año, justamente para cuidar de su salud, mencionando que, en el comunicado que lanzó hace unos meses, la propia Alejandra señaló que debía descansar por órdenes médicas.

“Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen”, escribió la cantante hace algunos meses en redes sociales.

¿Cuál es el verdadero estado de salud de Alejandra Guzmán hoy, 22 de noviembre?

En medio de tanta incertidumbre, Coco Díaz, mánager de Alejandra Guzmán, declaró a Televisa Espectáculos que la cantante realmente no estaba hospitalizada. Señaló que solo había ido a la clínica a realizarse una revisión de rutina.

Dejó ver que estas evaluaciones se hacen cada cierto tiempo, más específico, una vez al mes como mínimo, por lo que no será extraño que se vea a la cantante en el nosocomio.

“Coco Díaz, quien comentó a Televisa Espectáculos que la intérprete ingresó a una consulta de rutina, derivada de sus últimas intervenciones….De acuerdo con su representante, la intérprete de ‘Llama por favor’ acude al hospital al menos una vez al mes para citas de seguimiento”, indicaron.

Hasta el momento, Alejandra no ha dado ninguna declaración sobre esta situación y se ha mantenido alejada de las redes sociales. Su último post en Instagram data del 31 de octubre y muestra una radiografía de su columna junto al siguiente mensaje: “Abrazo biónico”.

¿Cuáles han sido los problemas de salud de Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal, ha tenido muchas complicaciones de salud a raíz de una cirugía estética a la que se sometió para aumentar los muslos y caderas. Desafortunadamente, su cuerpo rechazó la sustancia que le inyectaron, provocándole una infección severa.

Si bien con el tiempo ha podido recuperarse, el procedimiento tuvo secuelas graves. Se ha sometido a aproximadamente 40 cirugías. También le han puesto prótesis de titanio en sus caderas.

Pese a todo, Alejandra siempre se ha mantenido muy positiva en cada una de sus intervenciones, señalando que lo da todo para estar mejor.

