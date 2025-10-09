Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, reaparece tras cirugía de la cantante con mensaje ¿dedicado a su mamá?

Luego de reportarse que Alejandra Guzmán se había sometido a una nueva cirugía, su hija, Frida Sofía, con quien ha tenido una relación complicada en los últimos años, reaparece en redes sociales con un contundente mensaje ¿para su madre? Esto es lo que dijo.

Frida Sofía / Redes sociales

¿Por qué operaron a Alejandra Guzmán y cuál es el estado de salud hoy jueves 9 de octubre?

El pasado 8 de octubre, el programa ‘Ventaneando’ reportó que la cantante Alejandra Guzmán fue hospitalizada de emergencia y se sometió a una cirugía de columna vertebral, aparentemente, por las hernias discales que le diagnosticaron hace algún tiempo.

Si bien no dieron mayores detalles, aseguraron que la intervención salió bien y la famosa ya se estaba recuperando.

“Efectivamente, fue operada el día de ayer (7 de octubre) de la columna vertebral… En una entrevista de hace dos meses comentó que tenía hernias discales, entonces, supongo que fue una intervención bastante delicada para poner ya todo en su lugar. La información que tenemos es que salió muy bien”, informó Paty Chapoy, conductora del programa.

Hasta el momento, la cantante o su equipo no se han pronunciado ante esto. No obstante, se sabe que Alejandra hizo una pausa en la gira que estaba haciendo para recuperarse de la operación de cadera a la que se sometió en julio pasado.

En aquel entonces, emitió un comunicado diciendo que, por recomendación médica, tenía que posponer para el 2026 los conciertos que tenía programados para el resto de este 2025. La celebridad destacó que sus doctores le indicaron que debía tener reposo absoluto para terminar de recuperarse.

¿Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, se pronunció ante la nueva cirugía de su madre?

Tras viralizarse la noticia sobre la operación de Alejandra Guzmán, su hija, Frida Sofía, compartió una reflexión en redes sociales. Sin embargo, no fue sobre algo relacionado con la salud de su madre, sino con las creencias religiosas.

Frida Sofía “Las brujas lo llaman hechizos. Las religiones lo llaman oración. Los espiritistas lo llaman manifestación. Los ateos lo llaman efecto placebo. Los científicos lo llaman física cuántica. Todo el mundo discute sobre su nombre. Nadie niega su existencia”

Posteriormente, posteó un meme expresando que “ya volvía a ser ella misma” y “no soportaba a nadie”. Para muchos, sus publicaciones tienen dos significados: desconoce la situación de su madre o simplemente no quiere hablar públicamente del tema.

Y es que Alejandra Guzmán y su hija han tenido una relación tensa a lo largo de los años. Si bien la artista ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de reconciliarse con la influencer, esta última no ha mostrado interés en hacerlo.

Mensaje de Frida Sofía / Redes sociales

¿Por qué Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, están peleadas?

Frida Sofía es una influencer que nació el 13 de marzo de 1992. Es la única hija de Alejandra Guzmán. Su padre es el empresario Pablo Moctezuma. Cuando era niña, fue muy cercana a su mamá, ya que ella fue su principal cuidadora.

No obstante, las cosas cambiaron con el tiempo. Cuando tenía 12 años, Alejandra la mandó a un internado en otro país debido a un intento de secuestro. Al volverse adulta, Frida acusó públicamente a su mamá de priorizar su carrera y descuidarla. Por su parte, la artista ha dicho que siempre se preocupó por la joven. También mencionó que, en su momento, su hija fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y que intentó que tomara tratamiento.

Las cosas entre ellas llegaron a un punto de quiebre cuando, en 2021, Frida acusó directamente a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso, señalando que su madre jamás le creyó o la apoyó en este asunto. Aunque la creadora de contenido inició acciones legales, el caso no avanzó.

Tras la muerte de Silvia Pinal, a finales de 2024, Alejandra mencionó que ya había restablecido el contacto con su hija: “ Claro que estoy en contacto con mi niña, la amo con toda mi alma”, resaltó.

