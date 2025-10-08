Alejandra Guzmán fue hospitalizada de emergencia, reportan ¿Cuál es su estado de salud hoy, 8 de octubre?

La salud de Alejandra Guzmán vuelve a ser motivo de preocupación. A casi tres meses de haber sido operada de la cadera, se reporta que fue hospitalizada de emergencia recientemente, sometiéndose a una nueva intervención. ¿Cómo se encuentra la cantante?

Alejandra Guzmán / Redes sociales

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Alejandra Guzmán?

En la emisión de este miércoles 8 de octubre del programa ‘Ventaneando’, se dio a conocer que Alejandra Guzmán fue operada el pasado martes 7 de octubre por un tema de la columna vertebral.

Sin dar muchos detalles de la nueva intervención, se mencionó que, hace algunos meses, la propia cantante había comentado que tenía “hernias discales”, siendo aparentemente este diagnóstico el motivo de su reciente ingreso al hospital.

Paty Chapoy “Efectivamente, fue operada el día de ayer (7 de octubre) de la columna vertebral… En una entrevista de hace dos meses comentó que tenía hernias discales, entonces, supongo que fue una intervención bastante delicada para poner ya todo en su lugar”

La presentadora Paty Chapoy informó que la cirugía salió muy bien y actualmente se encuentra fuera de peligro: “La información que tenemos es que salió muy bien”, comentó.

Alejandra Guzmán problemas de salud / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán hoy miércoles 8 de octubre?

Hasta el momento, ni Alejandra Guzmán, ni su equipo laboral se han pronunciado ante la reciente operación, pero según lo reportado, se encuentra bien, por lo que se intuye que actualmente está enfocada en su recuperación.

Y es que la cantante tampoco ha tenido actividad en redes sociales en los últimos días. Se sabe que, en julio, canceló las presentaciones que tenía programadas para el resto de este año.

En ese entonces, informó en un comunicado que, tras la intervención de la cadera que tuvo ese mes, sus doctores le recomendaron reposo absoluto para poder recuperarse pronto. Aunque lamentó suspender sus conciertos, señaló que la salud era lo más importante y prometió regresar con todo a los escenarios en 2026.

Alejandra Guzmán entró a cirugía / Facebook: Alejandra Guzmán

“Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio. Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen”, explicó.

Tras el anuncio, mostró una foto comparativa de dos radiografías de su cadera. En una se veían unas aparentes placas de titanio.

¿Qué problema tiene Alejandra Guzmán en su cadera?

Todo comenzó en 2009. En aquel entonces, Alejandra Guzmán se sometió a una operación estética en la que le inyectaron biopolímeros para aumentar los glúteos. Desafortunadamente, la intervención tuvo muchas secuelas negativas. Los biopolímeros se encapsularon y provocaron infecciones cerca de la cadera.

A partir de allí, se ha sometido a más de 40 cirugías reconstructivas y le colocaron prótesis de titanio en las caderas. Si bien esto le ayudó en la movilidad, la dejó más propensa a dislocaciones o dolores crónicos.

En 2022, durante una presentación en Estados Unidos, sufrió una caída y se dislocó la cadera derecha, por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Aunque logró recuperarse con el tiempo, las secuelas continúan.

