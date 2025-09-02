Enrique Guzmán rompe el silencio sobre el estado de salud de Alejandra Guzmán ¿Recayó en las adicciones?

En medio de una ola de especulaciones sobre el estado de salud de Alejandra Guzmán, su padre, el también cantante Enrique Guzmán, habló como nunca de las especulaciones sobre este tema. Durante una conferencia de prensa del espectáculo ‘Caravana del amor’, el intérprete aprovechó para aclarar los motivos por los que su hija se ha ausentado temporalmente de los escenarios y su relación actual con Frida Sofía. ¿Qué dijo Don Enrique?

¿Cuál es el estado de salud actual de Alejandra Guzmán, según su papá, Enrique Guzmán?

Luego de que Alejandra Guzmán fue diagnosticada recientemente con hipertensión, Enrique Guzmán reveló que fue sometida a una cirugía en las cervicales, procedimiento del cual ya se está recuperando favorablemente.

“Son muy mentirosos, ayer comí con Luis Enrique y con Alejandra en mi casa. A mi hija le hicieron una operación que normalmente nos pasa a la gente que empieza a crecer, hay que quitarte esa parte del hueso” Enrique Guzmán

Asimismo, recordó que en algún momento la intérprete tuvo un problema en las manos debido a una lesión, pero destacó que ya fue atendida médicamente y se encuentra estable. “Lo de la mano se lastimó con un golpe, no la cuidó, pero ya se la operaron y ya está bien”.

Alejandra Guzmán sale a la defensa su padre tras supuestas acusaciones de acoso / Instagram

¿Alejandra Guzmán recayó en las adicciones? Enrique Guzmán revela la verdad

En los últimos meses, uno de los rumores que han acompañado a Alejandra Guzmán es el de una supuesta recaída en las adicciones. Ante esto, Enrique Guzmán dijo a los medios de comunicación que lo cuestionaron:

“No hay ni que ha vuelto a beber, está feliz” Enrique Guzmán

Con estas declaraciones, Enrique Guzmán dejó ante la prensa que su hija se encuentra enfocada en su recuperación y disfrutando de una etapa tranquila en su vida.

¿Qué dijo Enrique Guzmán sobre la reconcilación de Alejandra Guzmán y Frida Sofía, su hija?

Durante la rueda de prensa, también fue inevitable que se le preguntara sobre el distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, una controversia que ha captado la atención del público por años. Sin embargo, Enrique Guzmán señaló que ese asunto pertenece exclusivamente al ámbito privado:

“ Ese tipo de cosas privadas de la familia, pues la manejo dentro de la familia. A ustedes no les toca (en referencia a la prensa) ”, dijo.

La fracturada relación entre madre e hija ha sido una constante en los titulares desde que Frida acusara públicamente a Enrique Guzmán de abuso , situación que provocó una ruptura familiar de gran impacto mediático.

Además, el vínculo entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía quedó roto, luego de que Frida acusara a su madre de relacionarse con uno de sus exnovios, Christian Estrada.

Enrique Guzmán pidió respeto para la privacidad de su hija y subrayó que Alejandra se encuentra estable, recuperándose, feliz y lejos de cualquier conducta que afecte su bienestar. Su regreso a los escenarios será cuando su salud se lo permita.

