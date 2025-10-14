Alejandra Guzmán reaparece tras cirugía ¿Cuál es su estado de salud?: “Es el fin de tanto que he pasado”

Tras días marcados por la preocupación de sus seguidores, Alejandra Guzmán reapareció para compartir un mensaje sobre su estado de salud. La cantante de 57 años había sido hospitalizada el pasado miércoles 8 de octubre para someterse a una cirugía en las cervicales, según informó el programa “Ventaneando” a través de su titular, Pati Chapoy.

Alejandra Guzmán / YouTube: Alejandra Guzmán

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Alejandra Guzmán?

El pasado martes 7 de octubre, Alejandra Guzmán fue hospitalizada de emergencia para someterse a una cirugía de columna vertebral, según confirmó la presentadara Paty Chapoy en el programa Ventaneando del miércoles 8 de octubre. La intervención habría estado relacionada con un diagnóstico previo de hernias discales que la cantante había revelado hace algunos meses.

Paty Chapoy destacó que la operación fue delicada, pero salió con éxito y actualmente Alejandra se encuentra fuera de peligro. “La información que tenemos es que salió muy bien”, aseguró la periodista, señalando que la cantante está en proceso de recuperación y seguimiento médico para garantizar su bienestar. Esta nueva intervención se suma a un historial de problemas de salud que el artista ha enfrentado a lo largo de su carrera y sus seguidores recibieron con alivio la noticia de que todo se encuentra bajo control.

Alejandra Guzmán / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud actual de Alejandra Guzmán?

La conocida ‘Reina del rock’, Alejandra Guzmán, cantante mexicana de 57 años, se encuentra en proceso de recuperación tras una cirugía de emergencia en la columna vertebral. Según la información proporcionada, la cirugía fue delicada, pero exitosa, y el artista está estable y en observación médica. La cantante dio a conocer en un audio en sus redes sociales que se encuentra en la etapa final de su proceso de sanación.

“Esta es la mejor etapa de mi curación, este es el fin de tanto que he pasado en estos 13 años. Gracias a todos los fans, gracias a toda la gente que me ha apoyado, que me ha dicho la verdad” Alejandra Guzmán

La cantante detalló que, luego de la cirugía, se siente muy bien y lista para continuar con sus proyectos y su vida personal. Su mensaje transmitió optimismo y tranquilidad a sus seguidores, quienes durante los últimos días mostraron gran preocupación por su estado de salud.

Alejandra Guzmán no podía mover pies ni manos: este es su estado de salud hoy 10 de octubre. / Foto: IG/laguzmanmx

¿Qué mensaje envió Alejandra Guzmán a sus seguidores tras ser hospitalizada de emergencia?

En ese mismo audio, la cantante, Alejandra Guzmán, agradeció a sus fans por el apoyo constante durante todos estos años, destacando que la etapa que atraviesa es de recuperación y bienestar.

“Es increíble cómo me siento, vamos a seguir adelante, vamos a seguir brillando y vamos a seguir siendo felices” Alejandra Guzmán

