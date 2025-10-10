La Chilindrina, tras hospitalización de emergencia ¿se somete a brutal tratamiento radioactivo? Esta es la verdad sobre su video viral

Hace unas semanas, en exclusiva con TVNotas, una fuente cercana a María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, nos contó que fue hospitalizada de emergencia por un problema de salud que la comediante habría estado padeciendo en los últimos meses, el cual, generó preocupación en su círculo cercano (antes de darse a conocer). Ante esto, la actriz reapareció y confirmó que estaba medicándose. ¿Buscó más alternativas?

Así fue captada María Antonieta de las Nieves

¿Qué es el deterioro neourológico, padecimiento que llevó a ‘la Chilindrina’ al hospital?

María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, prendió las alarmas de familiares, amigos y conocidos, según contó su hija Verónica Fernández, la comediante sufre de una baja de sodio, la cual está siendo controlada.

Tener niveles bajos de sodio implica daño neurológico, mismo que había padecido ‘la Chilindrina’ en últimas fechas. Estos son algunos de los síntomas que puede sufrir la actriz y que pueden llevarla a un mayor deterioro neurológico, según Medline Plus:



Se trata de la pérdida progresiva de algunas de las funciones del sistema nervioso.

﻿﻿Algunos síntomas son: Reflejos anormales, incapacidad para hablar, disminución de la sensibilidad, y pérdida del equilibrio o la coordinación. También pueden presentarse alteraciones en la función mental, pérdida de la memoria o problemas con los procesamientos del pensamiento.

Suelen haber problemas al caminar y debilidad en la cara, brazos y piernas.

También ocurren cambios constantes en el estado de ánimo.

﻿﻿ Una de las principales causas puede ser un accidente cerebrovascular.

Generalmente, este deterioro no tiene cura, pero sí existen tratamientos para alivia los dolores u otros síntomas, y mejorar la movilidad y la calidad de vida del paciente. *Con información de Medline Plus.

Chilindrina

¿Cuál es el presunto tratamiento al que se sometió María Antonieta de las Nieves?

Un poderoso encuentro entre generaciones sorprendió al público mexicano con la nueva campaña promocional de HBO Max para el estreno de La sustancia. El video, protagonizado por María Antonieta de las Nieves, ícono de la televisión clásica, y Paola Montes de Oca, joven actriz en ascenso, generó gran emoción entre los seguidores tanto de las actrices, como de la película.

El clip, difundido por HBO Max, inicia con María Antonieta de las Nieves recibiendo un misterioso paquete marcado con el número 504. Dentro, una nota le dice: “Ustedes son una misma”, junto con un frasco que recuerda al activador mostrado en la cinta La sustancia. Al inyectarse el contenido, aparece Paola Montes de Oca, quien representó una versión joven del personaje más querido de De las Nieves: ‘la Chilindrina’.

El mensaje de la plataforma fue claro: “ Son una misma ”, y en segundos, se estableció una conexión visual y emocional entre dos generaciones de actrices que han dado vida al mismo ícono de la televisión.

Esta no es la primera vez que ambas comparten proyecto: recientemente coincidieron en Chespirito: Sin querer queriendo, la biopic del comediante Roberto Gómez Bolaños, donde Montes de Oca interpretó a una joven María Antonieta.

Aunque el video generó especulaciones de que la actriz presuntamente se habría sometido a un “tratamiento radioactivo”, la realidad es que fue un proyecto promocional de HBO Max para anunciar que la película, ‘La sustancia’, ya se encuentra disponible en su plataforma, lo que dejó tranquilos a sus seguidores, quienes se preocuparon por su actual estado de salud.

¿Cuál es el estado actual de salud de María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’?

Tras haberse informado sobre la hospitalización de María Antonieta de las Nieves en Perú, la actriz ha comunicado que ya se encuentra en proceso de recuperación en su casa. A sus 75 años, sufrió una fuerte deshidratación que le causó un descenso en los niveles de sodio, motivo por el cual necesitó atención médica de forma urgente.

A pesar de este episodio, en redes consideran que ‘la Chilindrina’ ha transmitido tranquilidad a sus seguidores, asegurando que su salud ha mejorado notablemente. Mediante sus redes sociales, compartió que está descansando en su hogar, enfocándose en su recuperación y volviendo poco a poco a sus actividades favoritas, como dibujar y mantenerse en contacto con su público.

Además, su recuperación incluye cuidados especiales debido a la fibromialgia, una enfermedad crónica que le provoca dolor y fatiga. Por ello, ha decidido ajustar sus compromisos laborales para lograr un balance adecuado entre su vida profesional y su salud.

