Victoria Ruffo, tras rumores de separación, se pone en aprietos por misteriosa llamada ¿era Omar Fayad?

Victoria Ruffo se volvió tendencia luego de que, en medio de los rumores sobre una posible separación de su esposo Omay Fayad, una llamada telefónica inesperada generó especulaciones. El momento, que no pasó desapercibido para el público, despertó preguntas sobre la identidad de quien se encontraba al otro lado de la línea, lo que llevó a que surgiera el nombre de su marido.

Victoria Ruffo recibe llamada en entrevista y surgen dudas sobre su relación con Omar Fayad. / Foto: Redes sociales

¿Qué se dijo sobre que Victoria Ruffo y Omar Fayad se separaron?

Desde 2023 comenzaron a circular versiones que apuntaban a una posible separación entre Victoria Ruffo y su esposo Omar Fayad, luego de que sus agendas personales y profesionales tomaran rumbos distintos. Los rumores se intensificaron a finales de ese año, cuando se dio a conocer que el político fue designado Embajador de México en Noruega, lo que implicó su mudanza al país europeo y una dinámica distinta en su matrimonio.

Ante las especulaciones, la actriz aclaró públicamente que su relación no atravesaba una crisis y explicó que la decisión de no mudarse con su esposo respondió a compromisos personales y laborales en México. “Me da mucho gusto por él y por su carrera, pero yo tengo todo acá: mis hijos, mi carrera, mi trabajo, mi familia. Estaremos separados un ratito, pero siempre apoyándonos”, expresó en un encuentro con la prensa, dejando claro que la distancia no significaba una ruptura

En entrevista para TVNotas en el 2024, la actriz Victoria Ruffo habló de la etapa que vive su matrimonio y de cómo el amor ha evolucionado con el paso del tiempo. “Un amor de pareja que va cambiando conforme pasan los años se transforma en algo hermoso. En el amor lo que debe importar es el respeto, la confianza y la admiración. Esas tres cosas las tenemos. Nos aceptamos como somos. Nos admiramos. Ya no es la pasión desbordante como al inicio, pero nos amamos más”, declaró, reafirmando que su relación continúa, ahora a larga distancia.

Omar Fayad y Victoria Ruffo. / Foto: Redes sociales

¿Quién le llamó por teléfono a Victoria Ruffo?

Luego de que en meses recientes circularon rumores sobre una supuesta separación, Victoria Ruffo, expareja de Eugenio Derbez, recibió una llamada telefónica en plena entrevista. El momento generó interés inmediato, pues ocurrió mientras se cuestionaba la identidad sobre quién estaba del otro lado de la línea.

El instante quedó registrado cuando Ruffo interrumpió brevemente la conversación con los reporteros al percatarse de la llamada entrante. “My husband is calling. Wait for me (Mi esposo me está llamando. Espérenme). Amor, no, espérate, es que estoy en una entrevista, papá”, expresó, provocando reacciones entre los presentes.

Pese a la atención que generó el episodio, la actriz demostró que su relación con Omar Fayad se mantiene estable y basada en la comunicación constante.

Victoria Ruffo. / Foto: IG/ @victoriaruffo

¿Cómo inició la relación de Omar Fayad y Victoria Ruffo?

Victoria Ruffo y Omar Fayad se conocieron en 1996 durante una comida entre amigos, encuentro que marcó el inicio de una relación que con el paso del tiempo se consolidó. Tras ese primer acercamiento comenzaron a salir y la actriz compartió en distintas ocasiones que desde el inicio se sintió atraída por el político, dando paso a un noviazgo que avanzó de manera constante.

Luego de casi un año de relación, la pareja decidió formalizar su historia y contrajo matrimonio en 2001. A partir de entonces, Ruffo y Fayad construyeron una vida en común, combinando sus respectivas carreras con la dinámica familiar que fue creciendo con los años.

El matrimonio se integró junto a José Eduardo Derbez, hijo de la actriz coon Eugenio Derbez, y tiempo después la familia se amplió con la llegada de los mellizos Victoria y Anuar. A lo largo del tiempo, la pareja ha mantenido una relación estable, marcada por distintas etapas personales y profesionales, que hoy continúa pese a la distancia derivada de los compromisos laborales de ambos.

