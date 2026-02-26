Famosa actriz de telenovelas presenta secuelas, tras negligencia médica en la cara, ¡le han hecho 13 cirugías!

En diciembre de 2025 informamos en TVNotas que la famosa modelo argentina, Dorismar, se sometió a un procedimiento estético que terminó convirtiéndose en un martirio. Lejos de obtener el resultado deseado, reapareció con el rostro desfigurado.

Ahora, la vida de una famosa actriz de telenovelas cambió el 26 de marzo de 2015, luego de hacerse una cirugía que parecía simple, pero terminó volviéndose un infierno, más de 10 años después. Son múltiples las secuelas que ha presentado, tanto físicas, como psicológicas. ¿De quién se trata?

¿Qué famosa actriz lleva 13 cirugías, tras procedimiento estético negligente?

La actriz español Blanca Espino, recordada por su participación en la serie Isabel, ha vivido un calvario desde 2015, momento en el que decidió realizarse un procedimiento estético en la mandíbula.

La intérprete ha denunciado al cirujano plástico al que responsabiliza de haberle “arruinado la vida”, pues también frenó su carrera artística.

El médico, que actualmente se encuentra inhabilitado hasta abril de 2026 por otro caso similar, aún no ha sido juzgado por la demanda presentada por Blanca Espino, pero se espera que próximamente lo sea.

Blanca Espino, actriz española / Portal Lecturas

¿Qué negligencia médica sufrió la actriz española Blanca Espino?

Según el testimonio de Espino, la intervención que detonó su calvario fue presentada como un procedimiento simple. El propio cirujano le aseguró que “era entrar y salir”. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia recogida por La Vanguardia, durante la operación se le practicó una reducción de mentón, limado óseo y lipoláser en papada y mentón, procedimientos que (según afirma la actriz) ella no había solicitado .

“ Yo no pedí lo que me hizo ”, ha confesado.

Las consecuencias fueron devastadoras. Lejos de corregir el problema inicial, la intervención provocó lesiones que empeoraron de forma grave su estado previo. Perdió sensibilidad en el mentón tras haber sido limado en toda su extensión, con afectación también en el labio inferior.

“ Tras la intervención tenía toda la cara tapada y no entendía el porqué. Y es que la cirugía, a priori, se limitaba a una pequeña incisión ”, recuerda.

Blanca Espino, actriz con más de 13 cirugías / Redes sociales

¿Quién es Blanca Espino y cuál es su trayectoria?

Blanca Espino es una actriz española reconocida principalmente por su trabajo en televisión y por su participación en producciones históricas.

Uno de los trabajos más reconocidos de Blanca Espino fue su participación en la serie histórica Isabel, producida por RTVE. La ficción, centrada en la vida de Isabel I de Castilla, fue un éxito de audiencia y crítica en España.

Además del cine y la televisión, Espino también estuvo vinculada a castings y colaboraciones dentro del ámbito audiovisual español.

