¿Mar Contreas y Shiky ya no son amigos? La actriz lo dejó de seguir y él le niega el saludo; ¡Hay pleito!

Mar Contreras y Shiky son exhabitantes de la más reciente edición de La casa de los famosos México, ambos participantes se colocaron como finalistas del reality, y tras terminar el programa se les vio en varias ocasiones riendo y “cotorreando”. En recientes declaraciones, parece que la amistad se acabó, y ya hasta hay cruce de comentarios, ¿por qué?

¿En qué lugar quedaron Mar Contreras y Shiky en La casa de los famosos México?

La casa de los famosos México 2025, coronó a Aldo de Nigris como el gran ganador. El influencer regio se fue a casa con cuatro millones de pesos y muchas oportunidades de trabajo.

La gran gala final tuvo como finalistas a Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Abelito, Shiky y Mar Contreras, quienes acumularon la mayor cantidad de votos a lo largo de los 71 días que duró el programa.

En el caso específico de Shiky y Mar Contreras, ambas celebridades obtuvieron el cuarto y quinto lugar respectivamente. La rivalidad entre ellos se pudo observar desde que la actriz era parte del cuarto Noche, mientras que el español representaba a Día.

¿En qué momento inició el conflicto?

¿Por qué Mar Contreras y Shiky ya no son amigos?

El presunto pleito entre Mar Contreras y Shiky es un asunto que parece ser reciente. Hace tres días el actor y locutor español tuvo un encuentro con la prensa, y fue cuestionado sobre su vida dentro y fuera de La casa de los famosos México.

La entrevistadora, Angy Alcántara, preguntó sobre su relación con los demás exhabitantes, y aunque en un inicio no ahondó en muchos detalles, reveló que una persona “ se le cayó un poco ”.

El punto cúspide de esta posible fractura en su amistad, según Shiky, surge en el momento en el que la actriz mexicana no lo saludó cuando coincidieron en un foro:

No sabía quién era esta persona antes de entrar a la casa. (...) Ahora afuera no me importa. El otro día me crucé con esa persona y no saludé. Shiky

Aunque en un inicio prefirió omitir el nombre y guardárselo, la entrevistadora mencionó que Mar Contreras no saluda a Dalílah Polanco, a lo que él dijo: “ A mí tampoco ”.

¿Cómo reaccionó Mar Contreras a los comentarios de Shiky sobre haberlo ignorado?

Lejos de aclarar la polémica entre Mar Contreras y Shiky, la actriz decidió hablar en una reciente transmisión en vivo sobre esta situación, y aseguró que fue Shiky la que decidió no saludarla cuando ambos coincidieron:

Estaba enojado (Shiky) porque dejé de seguirlo en Instagram y entonces él no entendía porque lo dejé de seguir, yo de cierta manera le aclaré unos puntos. (...) Estaba sentada justo en una banquita y él pasó de frente y no me saludó. Mar Contreras

El momento, según Mar Contreras, la dejó sorprendida, pues ella estaba acompañada de su esposo e hijos, por lo que le hizo saber al español sobre su inconformidad a lo sucedido.

Por último, la actriz y cantante asegura que no tiene nada que esconder, pues él fue quien la ignoró totalmente. Al momento, Shiky no ha respondido a estas declaraciones. ¿Habrá pleito?

