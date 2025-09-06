La casa de los famosos México: ¿Mar Contreras y Shiky conspiran contra Dalilah Polanco para sacarla?

En medio de la preocupación que ha generado Dalilah Polanco por su accidente en ‘La casa de los famosos México 2025’, captaron a Mar Contreras y a Shiky, aparentemente, conspirando en su contra, ¿para que salga de la competencia? Esto dijeron las celebridades.

¿Por qué se dice que Mar Contreras y Shiky quieren sacar a Dalilah Polanco de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante una plática con Shiky en los baños de ‘La casa’, la también cantante Mar Contreras comentó que, probablemente, Dalilah Polanco debe estar muy incómoda con su situación actual, ya que debe usar muletas, una férula en mano y un botín.

Ante esto, el español mencionó que, ahora que está lesionada, se le dificultará hacer las cosas que normalmente realiza en ‘La casa’ por las muletas que actualmente usa: “Pobre, yo pensaba, cuando llegó: ‘¿cocinar?’, pues con la izquierda, pero no puedes agarrar nada con las dos manos”, indicó.

Mar Contreras respaldó el punto de Shiky y señaló que, si trata de hacer sus actividades cotidianas, corre el riesgo de volverse a lastimar, por lo que concluyó que lo mejor sería si abandona la competencia.

“Tiene que estar con la muleta. Tiene que estar en reposo” Mar Contreras

Por su parte, el conductor señaló que Dalilah, al parecer, no se quiere ir todavía, ya que la escuchó diciéndole a Facundo que podría realizar las pruebas de ‘La casa’ sin problemas.

“No creo que quiera irse. No creo que esté en su mente porque estaba hablando con Facundo y le decía: ‘Yo puedo hacer las pruebas de esto’, hablando de pruebas que podía hacer”, señaló Mar Contreras.

Si bien, aparentemente, fueron comentarios con buena intención, muchos fans consideraron que ambos estaban “conspirando” para sacar a Dalilah Polanco, usando de pretexto su condición actual. Esta posibilidad generó mucha molestia, principalmente entre los seguidores de Polanco, quienes hasta han exigido que se les sancione por “hacer complot”.

¿Qué le pasó a Dalilah Polanco en ‘La casa de los famosos México’?

Durante la prueba para ser el retador de ‘Guana’ por la salvación, Dalilah Polanco se cayó de unas escaleras, lastimándose gravemente uno de sus tobillos. Al ver esto, sus compañeros la auxiliaron para llevarla al confesionario.

Odalys Ramírez, conductora de las galas, explicó que la famosa se encontraba bien y ya estaba siendo atendida por los médicos. Dalilah regresó la madrugada de este 5 de septiembre con muletas, un botín en el tobillo lastimado y una férula en mano.

Sus primeras palabras fueron: “Mañana la venganza de la maldita lisiada”, en referencia a la recordada frase de la novela ‘María la del barrio’. Después de esto, se fue a descansar.

¿Dalilah Polanco sale de ‘La casa de los famosos México’ tras accidente?

En las primeras horas de la mañana de hoy 5 de septiembre, se vio a la actriz Dalilah Polanco tendiendo su cama. Mientras lo hacía, contó un poco sobre su actual estado de salud.

“Ayer hicimos un juego supersencillo y en esa sencillez me partí el hocico, me caí y tuve tres pequeñas fisuras, entonces, sí, hubo dolor del bueno, del de verdad, nos asustamos tantito, pero parece que todo está bien, y vamos a ver qué tal funcionó con una mano y un pie”, indicó.

También dejó claro que, pese a su incidente, no planea abandonar ‘La casa’. Incluso se dijo dispuesta a adaptarse a su situación actual: “Así que, si antes era adaptarse, hoy ando a medias, ahora todo es a medias, media oreja, media mano, media pata”, manifestó.

Posteriormente, le comentó a Shiky y ‘el Guana’ que deberá usar el botín y la férula por al menos seis semanas.

