¿Aldo de Nigris le regaló su sudadera a Mar Contreras? ¡Ni a Mariana Botas!

La sudadera de Aldo de Nigris sigue dando contenido en “La casa de los famosos México”, luego de que Mariana Botas se la pidiera prestada y tardara en que devolvérsela y que muchos internautas se enojaran incluso la abuelita de Aldito, quien aseguró:

“Tiene todo, tiene un carro de 23 mil dólares y todo y quiere la sudadera, y el niño tiene frío”. Doña Lety

Doña Lety incluso pidió a los familiares de Mariana Botas que le mandara una sudadera a Aldo a “La casa de los famosos México 2025”.

“Por favor, la familia de Mariana que le mande una sudadera a Aldito, porque esta muchacha está amarrada con la sudadera de peluche que realmente la necesita”, dijo.

Tras su expulsión el pasado domingo 31 de agosto, la actriz aclaró que el shippeo había sido sacado de contexto y aclaró que aunque pidió la sudadera de Aldo de Nigris, no siente atracción por él, pues lo ve muy chiquito para ella.

¿Aldo de Nigris le obsequió su sudadera Mar Contreras en ‘La casa de los famosos México?

Aldo de Nigris sacó a relucir el tema de la sudadera en el cuarto Noche. Durante la madrugada del 4 de septiembre, al sentirse con frío por el aire acondicionado, se envolvieron entre sus cobijas. Ante esto, Aldo, al ver que Mar tenía mucho frío, decidió prestarle la prenda antes mencionada.

“Checa si no está apestosa”, le expresó Aldo a Mar Contreras.

A lo que Mar respondió:“Huele rico” y agradeció el gesto de Aldo de Nigris.

¿Qué recordó Aldo de Nigris al prestarle su sudadera a Mariana Botas en La casa de los famosos México?

Esto llevó a Aldo de Nigris a recordar que Mariana Botas había usado su sudadera durante su estancia en el reality sin devolvérsela, a pesar de que él le decía que tenía frío:

“La limpió Mariana, es que la usaba para dormir y todo el día. Todo el día la usaba y yo le decía ‘tengo frío’. No me prestaba mi sudadera”, explicó Aldo de Nigris entre risas.

Por su parte, Elaine Haro, quien antes compartía el cuarto Día con Mariana Botas y ahora está en el cuarto Noche, reveló que en aquel grupo molestaban constantemente por la sudadera de Aldo de Nigris

“La ching.... (A Mariana Botas) todo el tiempo con la sudadera. (Decía) Es que como no tengo otra, no tengo chaquetas, no tengo sudaderas, ese es como mi cobertor”, comentó Elaine.

¿Por qué Aldo de Nigris le prestó su sudadera a Mariana Botas en La casa de los famosos México?

Mariana Botas, actriz de ‘Una familia de diez’, contó que todo comenzó durante una prueba del líder, cuando apostó con el exfutbolista que, si ella ganaba, él le prestaría su sudadera, ya que en su cuarto hacía mucho frío. En contraparte, si Aldo resultaba vencedor, ella le daría dos latas de atún.

“Cuando llegamos a la final del reto del líder la semana pasada, yo le dije: ‘Apostamos a ver quién gana’. Yo no pensé que fuera el mismo juego y que me iba a humillar de esa forma. Me dijo: ‘Va, ¿qué apostamos?’. Le dije: ‘Si yo gano, me prestas tu sudadera, porque se ve superrica y en mi cuarto hace mucho frío’. (me dijo): ‘Y si tú ganas, ¿qué quieres?’. Le dije: ‘Va, te doy dos latas de atún, ¡órale, va!’. Me humilló, yo di una vuelta y él 18, perdí de la peor manera y ahí quedó. Ahora que la traía, le dije: '¿Ahora sí me vas a prestar la sudadera?’, me dijo: ‘Sí, te la presto’”, contó a su cuarto Dia.

Aunque perdió la apuesta, Mariana insistió en varias ocasiones a Aldo de Nigris que le prestara su sudadera, hasta que el el regiomontano cumplió el deseo y se la prestó. La escena no pasó desapercibida entre los habitantes del cuarto Día, quienes de inmediato comenzaron a bromear sobre un posible romance entre ellos. Aunque Mariana Botas aclaró dentro y afuera que no había atracción entre ellos.

