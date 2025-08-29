Mariana Botas recibe tremendo paquete luego de usar sudadera de Aldo de Nigris y ser tachada de desgraciada

En los últimos días, Mariana Botas volvió a dar de qué hablar dentro de La casa de los famosos México. La actriz y conductora compartió con sus compañeros que su equipo le mandó ¡algo que nunca pidió! El detalle llamó la atención porque ocurre justo después de la controversia que generó en redes sociales por “tomar prestada” la sudadera de Aldo de Nigris dentro de La casa. La polémica Leticia Guajardo, abuela del joven y mamá de Poncho de Nigris, ¡la tachó de desgraciada! ¿Qué fue lo que pasó?

Te puede interesar: ¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México 2025 hoy miércoles 27 de agosto?

Mariana Botas / Redes sociales

¿Por qué Mariana Botas recibió sudaderas que no pidió en La casa de los famosos México?

Durante una plática con sus compañeros en el vestidor, Mariana Botas confesó que recibió varias sudaderas en el envío más reciente de su equipo. Aunque sus palabras fueron interpretadas por algunos habitantes como una indirecta respecto a la polémica previa con Aldo.

“Me mandaron varias sudaderas que no pedí, piensan que tenemos mucho frío” Mariana Botas

La escena generó curiosidad porque los habitantes suelen recibir artículos solicitados o relacionados con su desempeño en las dinámicas del programa, por lo que el hecho de que llegaran varias prendas sin previo aviso llamó la atención. Aunque la actriz no profundizó en el motivo del envío, lo cierto es que la coincidencia con lo ocurrido días antes con la prenda de Aldo no pasó desapercibida para nadie.

Te puede interesar: Facundo llama “actor chafa” a Alexis Ayala en La casa de los famosos México 2025 y enciende la polémica

¿Cómo inició la controversia de la sudadera entre Aldo de Nigris y Mariana Botas?

La tensión se originó cuando Mariana Botas fue captada usando la sudadera de Aldo de Nigris, exfutbolista y uno de los participantes más visibles del reality. Ella explicó que tenía frío y por eso tomó la prenda, pero la acción fue interpretada en redes sociales como una falta de respeto a las pertenencias de su compañero.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse, algunos señalando la situación como parte de la convivencia natural, y otros resaltando que no debía tomar algo sin permiso. El momento fue uno de los más comentados de la semana, ya que la discusión trascendió la casa y se convirtió en tema recurrente en foros y publicaciones de los seguidores del programa.

Te puede interesar: ¿Dalilah Polanco abandona ‘La casa de los famosos México’ tras pleito con Mar Contreras? “No está padre esto”

Aldo de Nigris y Mariana Botas / Redes sociales, Canva y TikTok: lacasafamososmx

¿Cómo comenzó el ‘shipeo’ de Mariana Botas dentro de La casa de los famosos México?

El llamado “shipeo” de Mariana Botas dentro de La casa de los famosos México surgió a partir de diversas interacciones con algunos de sus compañeros que los seguidores del reality comenzaron a interpretar con un tono más cercano o incluso romántico. En redes sociales, varios momentos en los que la actriz compartía bromas, gestos de complicidad o simples conversaciones fueron editados y difundidos por los fanáticos, quienes rápidamente le dieron un giro a la narrativa, convirtiéndola en tendencia.

Los televidentes han señalado episodios específicos en los que Mariana convive con algunos de los habitantes, lo que ha servido como base para que su nombre sea vinculado con más de un participante. Esta dinámica de “shipear”, es decir, crear supuestas parejas a partir de escenas dentro del reality, es común en este tipo de programas, donde el público toma un papel activo en redes sociales para generar contenido adicional a lo que se transmite.

Te puede interesar: Poncho de Nigris recibe reclamo de prometida de Facundo por defender a Aldo tras tirarlo “me marcó”