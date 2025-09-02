¿Jorge Ortiz de Pinedo dejará sin trabajo a Mariana Botas tras su paso por La casa de los famosos México?

Jorge Ortiz de Pinedo les respondió a quienes critican a Mariana Botas por su participación en La casa de los famosos México 2025 Recordemos que la actriz, quien forma parte del elenco de la serie Una familia de diez, creada por el actor y productor, ha sido blanco de críticas y la han señalado por su forma de ser, por su tono de voz y por ser integrante del ‘cuarto día’.

Para él no son importantes los señalamientos que han hecho contra Mariana, porque considera que ha dado el contenido suficiente en el show: “Ella y todos sabían que al entrar a La casa de los famosos se exponen a que los hagan pedazos. Al final, es algo natural. Es una competencia. La gente apoyará a su favorito y criticará al del equipo contrario. Es como en el fútbol. Los aficionados le mientan la mamá al rival (ríe). Algo muy absurdo”.

¿Mariana Botas perderá su lugar en Una familia de diez tras participar en La casa de los famosos México 2025?

Jorge Ortiz de dejó en claro que Mariana Botas conservará su empleo en la serie de comedia: “El día que salga la abrazaré y le daré un beso. No se quedará sin trabajo. Ella es parte del elenco de Una familia de diez y lleva 17 años trabajando conmigo. Sigo sin comprender por qué la quieren fuera. Tiene mucho talento, carisma y una estrella enorme. Hay que saber entenderla”.

El actor creó un grupo de apoyo para Mariana: “Por lo pronto, la apoyaré el tiempo que dure allá adentro. Tenemos un chat con los fans para que nos ayuden con los votos. Mariana pasó de la casa de Una familia de diez a La casa de los famosos, que es algo mucho peor (ríe)”.

En la serie, Mariana interpreta a “Martina”, uno de los personajes favoritos de la gente, y ahora el productor no se explica por qué no gusta la participación de la actriz en el reality: “No entiendo por qué la gente no estima lo que hace Mariana (en La casa). Es una mujer demasiado inteligente. Ella está tranquila, sin hacer ruido. La veo muy relajada. Estoy seguro de que los fans la apoyarán”.

¿Qué opina Jorge Ortiz de Pinedo de la participación de Mariana Botas en La casa de los famosos México 2025?

Jorge Ortiz de Pinedo reveló cuál es su personaje favorito en Una familia de diez: “Espero que siga más tiempo en la competencia, y si no, no pasará nada. Marianita es un angelote. Tiene una voz divina y simpática. Incluso, debo confesarles que, de los personajes de Una familia de diez, ‘Martina’ es el que más me ha gustado. La niña fresa que se enoja por ser de clase humilde. ¡Personajazo!”.

Afirmó que todos en La casa llevan un personaje: “Ellos están ahí para dar contenido y Mariana da muchísimo. Es obvio que ninguno puede ser natural. Hay demasiadas cámaras que los miran”.

Una familia de diez y sus personajes se han ganado el cariño del público por años: “Este mes tendremos una junta para iniciar la temporada 12. Estoy muy contento de poder seguir trabajando. Ha sido una serie maravillosa. Espero que a la gente le guste”.

Pese a sus problemas de salud, no ha parado de trabajar. El productor ha sobrevivido al cáncer en 2 ocasiones: “Hago terapia de recuperación pulmonar… Por si en algún momento llega el famoso trasplante de pulmón”, concluyó.

Jorge Ortiz de Pinedo asegura que Mariana Botas no perderá su lugar en Una familia de diez pese a las polémicas.

¿Cómo reaccionaron sus compañeras de Una familia de diez, Daniela Lujan y Envinadas Jessica Segura al hate que recibió Mariana Botas?

En un ‘en vivo’ a través de su cuenta de TikTok, Jessica Segura expresó: “No ha hecho nada malo. Muchos amigos me han escrito preguntando, preocupados. Entendemos que hay gente que está enojada con la vida y quiere echar su veneno. También existen de esos… Obviamente, no somos monedita de oro y debe haber alguien a quien no le guste Mariana,

Por otro lado, Daniela declaró para el canal de YouTube La La Lau: “Una, como amiga, va y apoya, deseándole lo mejor siempre. Me gusta verla tranquila. Me gusta verla cuando chismea… Mariana es muy lista y quiere estar ahí. Aquí estamos nosotros votando por ella”.

Jessica Segura y Daniela, amigas de Mariana Botas, la apoyan desde fuera del reality con mensajes y votos.

¿Por qué Mariana Botas fue criticada por quedarse con la sudadera de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México?

Recordemos que hace unos días Mariana le contó al ‘cuarto día’ que Aldo había tenido un supuesto gesto con ella al prestarle su sudadera. Sus compañeros especularon que había una posible atracción. El público la señaló como “migajera”, luego de que ella dijo: “No me la voy a llevar. Mañana la meto a lavar. Si no me voy, ¿la puedo volver a secuestrar?”. A lo que Aldo respondió: “Sí, cuando no haga frío”.

Después del ataque en redes, el equipo de la actriz le mandó sudaderas. Ella opinó: “A mí me mandaron varias sudaderas que yo no pedí. Siento que piensan que tenemos frío”.

Doña Lety, abuelita de Aldo, comentó: “Que le digan a Mariana que no sea desgraciada. Le está diciendo Aldito que no tiene otra sudadera, que por favor se la regrese… y no se la quiere dar”.

