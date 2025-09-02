¿Mariana Botas decepcionada de Elaine Haro tras salida de La casa de los famosos México?: “Nos cambió”

Tras convertirse en la quinta eliminada de ‘La casa de los famosos México 2025’, Mariana Botas abre su corazón y confiesa su sentir sobre Elaine Haro, quien fue su gran amiga en un inicio, pero terminaron algo distanciadas por el intercambio de cuartos.

Recordemos que, en su momento, Elaine Haro encontró la afamada “moneda del destino”, que le daba la decisión de intercambiar a dos compañeros de habitación. En aquel entonces, la joven dijo que se “sacrificaría” y se iría al cuarto ‘Noche’, mientras que ‘el Guana’ se iba a ‘Día’.

Este suceso, aunque insignificante, cambió toda la dinámica de la casa. Tanto Elaine como ‘el Guana’ se volvieron más unidos a los compañeros de sus nuevas habitaciones, algo que muchos usuarios vieron como una “traición”.

¿Qué piensa Mariana Botas de Elaine Haro tras convivir en ‘La casa de los famosos México’?

Tras su salida de ‘La casa’, Mariana Botas se sinceró con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, conductores de las pre y post galas, y reconoció que Elaine Haro comenzó a cambiar tras mudarse al cuarto Noche.

Si bien aclaró que jamás hubo algún conflicto entre ellas, se dijo molesta por el intercambio, ya que sintió que a Elaine no le costó trabajo, a pesar de la gran unión que tenían.

“Conmigo se portó increíble, pero sí, yo también sentí y hasta lo comenté; siento feo que Elaine de un día para otro así nos cambió como zapato viejo. Hasta llegué a pensar y creo que lo comenté con Shiky en el jacuzzi, no sé si Elaine siempre quiso estar allá (Cuarto Noche) y ahora se le dio” Mariana Botas

Aunque dejó claro que, para ella, Elaine tiene un “buen corazón”, no descarta que su “sacrificio” haya sido porque realmente quería estar en el otro cuarto, ya sea por “estrategia” u otro tema.

“Yo de primeras te diría por lo que la conocí allá adentro es que tienen un corazón sincero que sí fue por hacer el sacrificio y no cambiar a alguien más, pero creo que ya estando allá, por este mismo sentimiento que teníamos que el Cuarto Noche era más fuerte que el Cuarto Día, dijo: ‘No pues igual y ya la hice, me conviene estratégicamente estar acá porque a lo mejor voy a durar más en el formato’”, manifestó.

Las declaraciones de Mariana generaron mucha polémica en redes sociales; algunos internautas creen que la conductora es “hipócrita” por “hablar mal” de su amiga, mientras que otros simplemente le dieron la razón.

¿Elaine Haro traicionó al cuarto ‘Día’ en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Como se sabe, Elaine Haro comenzó ‘La casa de los famosos México’ jugando con el cuarto ‘Día’. Durante las primeras semanas, la joven se mostró muy unida a su equipo, sobre todo con Mariana Botas, Ninel Conde y Priscila Valverde.

No obstante, las cosas cambiaron con el paso del tiempo. Entre su ‘enamoramiento’ con Aarón Mercury y Aldo de Nigris, integrantes de ‘Noche’, y finalmente el cambio de cuartos, muchos usuarios consideran que la joven se transformó radicalmente.

En el más reciente posicionamiento, se enfrentó a Dalilah Polanco, quien pertenece a ‘Día’, y le dijo que la quería fuera de la competencia porque la consideraba alguien “muy fuerte”.

Ante esto, Polanco simplemente se limitó a decir que la joven era alguien muy “valiosa” y que no permitiera que la “oscuridad apagara su brillo”; palabras que muchos consideraron como una forma de decir que no se deje “manipular” por sus nuevos compañeros.

Por si esto fuera poco, tras la eliminación de Mariana, Haro celebró con sus nuevos aliados, muy diferente a la reacción que tuvo cuando se fue Ninel o Priscila. En ese entonces, se puso a llorar. Todo esto ha hecho que muchos fans la tachen de “falsa”.

¿Elaine Haro víctima de ‘bullying’ en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Además de su aparente “traición” a ‘Día’, Elaine Haro ha sido tema de conversación en redes sociales por la broma que le hicieron Facundo y Shiky. Las celebridades abrieron el baño mientras ella se bañaba para arrojarle agua fría.

Si bien los conductores se taparon los ojos con unos trapos para no verla desnuda, muchos usuarios consideraron esta broma de “mal gusto”. Incluso, han pedido que se les sancione.

Aparentemente, Elaine dejó pasar lo ocurrido, pues, cuando Aldo de Nigris le preguntó si estaba bien y si se había “alcanzado a tapar”, la joven, de una forma tranquila, dijo que no había problema.

