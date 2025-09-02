La casa de los famosos México 2025: ¿Quién ganó la prueba del líder hoy 1 de septiembre?

Este lunes 1 de septiembre comenzó la sexta prueba del líder en La casa de los famosos México 2025, una de las dinámicas más esperadas por los seguidores del programa. Esta prueba no solo define quién obtiene inmunidad y poder dentro del reality, sino que también influye directamente en la estrategia de juego de los habitantes para la semana en curso.

Tras la reciente eliminación de Mariana Botas, tanto el público como los concursantes están más atentos que nunca, sabiendo que lograr el liderazgo significa protección y nuevas estrategias en ‘La casa’.

¿Qué ventajas obtiene el líder de la semana en La casa de los famosos México?

El liderazgo de La casa de los famosos México trae consigo múltiples ventajas entre los habitantes:



Inmunidad total ante las nominaciones.

Oportunidad de salvar a un compañero nominado a mitad de semana (salvo que otro participante le robe ese poder).

Acceso a la suite del líder, un espacio privado y lujoso, ideal para forjar o fortalecer alianzas estratégicas.

Estas ventajas convierten al líder en una figura clave dentro del juego, capaz de alterar el curso de las nominaciones y de inclinar la balanza a su favor o al de sus aliados.

¿En qué consistió la prueba del líder en La casa de los famosos México 2025 este 1 de septiembre?

La prueba del líder de este día en La casa de los famosos México 2025 se desarrolló en una especie de mini campo de béisbol. Cada concursante participó en su propio terreno de juego, avanzando por bases que tenían asignados valores numéricos.

Los puntos se acumulaban al presionar un botón ubicado en cada base y estos se reflejaban en una pantalla individual. Si un jugador lograba igualar el número mostrado en la pantalla ubicada en el jardín, activaba el “envío rápido”, lo que le permitía poner un out a sus contrincantes. En cambio, si superaban esa cifra, recibían un out automáticamente.

Al llegar a tres outs, el participante quedaba eliminado. Esta semana, los finalistas de la prueba son:



Facundo,

‘El Guana’ y

Mar Contreras (quien venció a Alexis Ayala en una ronda de desempate antes de la prueba final) .

¿Quién ganó la prueba del líder este 1 de septiembre de agosto?

La noche de este 1 de septiembre, Canal 5 y ViX transmitirán la gala en la que tres participantes competirán por el título de líder de La casa de los famosos México en punto de las 22:00 hrs. El resultado será determinante para la estrategia de esta semana y podría modificar por completo el desarrollo de las nominaciones. ¿Quién se alzará con la victoria?

Información en desarrollo...

