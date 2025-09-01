La casa de los famosos México: Tras eliminación de Mariana Botas, exhiben supuesto error de producción y redes

La quinta gala de “La casa de los famosos México 2025" dejó una mezcla de emociones, polémica y confusión. La salida de Mariana Botas del reality estuvo acompañada de un supuesto grave error de la producción y de una presunta publicación equivocada en las redes sociales de ViX que desató comentarios de los fans.

La noche estuvo cargada de tensión desde el inicio, pues siete famosos Alexis Ayala, Mar Contreras, Dalilah Polanco, Abelito, Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Mariana Botas se encontraban en riesgo de abandonar la competencia. El drama fue creciendo hasta que la sorpresa y supuestos los errores de la transmisión hicieron que la eliminación de Mariana Botas se convirtiera en tema central en redes sociales.

Mariana Botas / Redes sociales

¿Cómo fue la eliminación de Mariana Botas de La casa de los famosos México 2025?

La placa de nominados estuvo integrada por Dalílah Polanco, Mar Contreras, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Abelito, Aarón Mercury y Mariana Botas. La primera en ser salvada fue Dalílah, seguida de Mar, Alexis y Aldo lo que dejó a tres competidores en la cuerda floja: Abelito, Aarón Mercury y Mariana.

El primero en regresar a salvo fue Abelito, quien fue recibido con abrazos y gritos de celebración por el cuarto Noche. Esto dejó a Aarón y Mariana en la silla giratoria, donde se definió quién debía abandonar el reality. Finalmente, la eliminada fue Mariana Botas, lo que generó sorpresa tanto dentro de la casa como entre los seguidores del programa.

Mira: Mar Contreras y la enfermedad que la hizo llorar en La casa de los famosos México: ¿pedirá su salida?

Mariana Botas eliminada en La casa de los famosos y exhiben error de redes y producción en medio de la gala. / Capturas de pantalla

¿Qué supuesto error cometió la producción en la gala de eliminación de La casa de los famosos México?

Los internautas de “La casa de los famosos México” no pasaron por alto un detalle que rompió con la dinámica habitual. A diferencia de galas anteriores, la producción abrió primero la puerta del concursante que se quedaría en la casa y no la del eliminado, lo que generó confusión entre el público.

Lo anterior fue totalmente comentado en redes sociales, la mayoría de usuarios consideraron que se trató de un supuesto error de la producción. Incluso, señalaron que quien quería eliminado de la competencia, presuntamente, sería Aarón Mercury y no Mariana Botas. Aunque otros señalaron que, aparentemente, la producción no quiso darle “foco” al influencer en su regreso a ‘La casa’. Sin embargo, todo se trata de meras especulaciones. Al momento, no hay información oficial de las redes sociales de ‘La casa de los famosos México’. Por esta razón, estas especulaciones quedan totalmente en calidad de RUMOR.

Esta no es la primera vez que los usuarios señalan fallas en el carrusel giratorio. Cuando Adrián di Monte fue eliminado, llamó la atención que estuvo a punto de regresarse al carrusel. El propio actor confirmó a varios medios, entre ellos TVNotas, que la producción le pidió hacerlo, aunque nunca hubo una aclaración oficial sobre este error. Esa noche Adrian di Monte fue el segundo eliminado y Priscila Valverde se quedó en reality.

Mira: Elaine Haro sufre accidente bochornoso en La casa de los famosos México: “Podrías ser la Chimoltrufia”

La producción la volvió a cagar mostrando quien regresaba a la casa primero 🤣 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/MWZ4IWZ8t3 — Sebastián (@elsebasauriazul) September 1, 2025

¿Qué pasó con las redes sociales de ViX tras eliminación de Mariana Botas?

El desconcierto aumentó en “La casa de los famosos México” cuando la cuenta oficial de ViX en Instagram, supuestamente, cometió un error al anunciar que Aarón Mercury había sido el quinto eliminado de La casa de los famosos México. El mensaje, aparentemente, decía: “Hoy nos acompaña Aarón, el quinto habitante en despedirse de la casa”.

La publicación fue eliminada rápidamente, pero los usuarios ya habían tomado capturas de pantalla.El fallo causó revuelo entre los seguidores. Sin embargo, las redes oficiales de ‘La casa de los famosos México’ no han respondido a la polémica por este supuesto error en la cuenta de VIX. Por esta razón, esta información queda en calidad de RUMOR.

La eliminación de Mariana Botas dejó al cuarto Día con solo cuatro integrantes, mientras que el cuarto Noche celebró el regreso de Aarón Mercury.

Mira: ¿De dónde heredó lo guapo Aldo de Nigris? Así se veían sus abuelos a quienes considera sus verdaderos padres