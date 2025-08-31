¿De dónde heredó lo guapo Aldo de Nigris? Así se veían sus abuelos a quienes considera sus verdaderos padres

¡Las redes sociales están que arden! Unas fotos del pasado desenterradas por los fans de La casa de los famosos México 2025 dejaron a todos en shock… pero no por Aldo de Nigris, sino por dos personas muy especiales en su vida. Se trata de sus abuelos, a quienes considera sus verdaderos padres. Las imágenes de su juventud están causando sensación por su belleza, elegancia y el fuerte vínculo emocional que representan. ¿Ya las viste?

Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Por qué Aldo de Nigris, habitante de La casa de los famosos México 2025 considera a sus abuelos como sus padres?

Aldo de Nigris considera a sus abuelos como sus verdaderos padres debido a una infancia marcada por el abandono materno. En su pódcast Más allá del fierro, el influencer reveló que su madre, Leticia de Nigris, se ausentó durante varios meses cuando él era niño, lo que obligó a sus abuelos, Leticia Guajardo y Jesús Alfonso de Nigris, a asumir completamente su crianza. Esta etapa de su vida no solo fortaleció el vínculo emocional con sus abuelos, sino que también definió la forma en que los percibe: como sus figuras paternas principales.

La situación familiar fue aún más compleja debido a la separación de sus padres. Según Aldo, su madre atravesó una etapa difícil tras el divorcio, cayendo en el alcoholismo, lo que la incapacitó para ejercer su rol materno de forma estable. Fue entonces cuando Doña Alegría, como se le conoce cariñosamente en redes, tomó las riendas del hogar y cuidó tanto de Aldo como de su hermana Andrea. Esta dinámica familiar hizo que los hermanos crecieran más apegados a sus abuelos que a sus propios padres, una realidad que Aldo ha compartido con humor, pero también con honestidad y sensibilidad.

Hoy en día, aunque Aldo mantiene una buena relación con su madre, sigue reconociendo que fueron sus abuelos quienes lo formaron como persona.

Doña Lety reacciona a la broma que Facundo le hizo a Aldo de Nigris y pide que lo sancionen. / Redes sociales

¿Cómo se hicieron virales las fotos de los abuelos de Aldo de Nigris, habitante de La casa de los famosos México 2025?

Las fotos de los abuelos de Aldo de Nigris se hicieron virales gracias a la enorme simpatía que el influencer ha generado durante su participación en La casa de los famosos México 2025. En redes sociales, comenzaron a circular imágenes del “baúl de los recuerdos” de la familia De Nigris, donde se aprecia a Doña Alegría y Don Alfonso en su juventud.

Los internautas no tardaron en comentar que “la belleza viene de familia”, destacando el parecido físico entre Aldo y su abuelo, considerado uno de los hombres más guapos de Monterrey y aseguraron que los hijos y nietos son prácticamente el retrato vivo de él.



“Aldo se parece mucho a Don Alfonso”

“Isabela es idéntica a su abuelita”

“Qué guapo el papá de Poncho”

La conversación dejó claro que la familia De Nigris no solo heredó talento y carisma, sino también una apariencia que ha conquistado tanto a televidentes como a internautas.

Abuelos de Aldo de Nigris

¿Quién es Doña Alegría y por qué ha causado tanta polémica en La casa de los famosos México 2025?

Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, se ha convertido en una de las figuras más polémicas y comentadas de La casa de los famosos México 2025. Aunque inicialmente generó ternura por sus apariciones en redes junto a su nieto, su carácter fuerte y sus declaraciones sin filtro han encendido las redes. Una de las controversias más sonadas fue su reacción ante el shippeo entre Aldo y Mariana Botas. Mientras los fans creaban el hashtag #Marianaldo, Doña Alegría fue tajante: “Son amigos, no va a llegar a nada”. Con esa frase, dejó claro que no veía futuro romántico entre ellos, pese a los gestos afectuosos que compartieron en pantalla.

La polémica escaló cuando Mariana Botas se negó a devolverle a Aldo una sudadera de peluche que él necesitaba para protegerse del frío. Doña Alegría no tardó en reaccionar con furia en redes sociales, llamando “desgraciada” a la actriz y exigiendo que le regresara la prenda a su nieto. Incluso pidió a la familia de Mariana que le enviaran otra sudadera si ella no pensaba devolverla. Para la abuela, el gesto no fue una simple broma entre habitantes, sino una falta de empatía hacia Aldo, quien solo contaba con esa prenda para abrigarse dentro del reality.

Por si fuera poco, Poncho de Nigris, tío de Aldo, también ha contribuido al ambiente de controversia con sus ocurrencias. En una transmisión en vivo, lanzó una “convocatoria” para encontrarle esposa a su sobrino, asegurando que quien votara por él podría convertirse en parte de la familia De Nigris. Aunque lo dijo en tono de broma, el comentario se viralizó y añadió más atención sobre Aldo y su entorno familiar. Poncho incluso advirtió que quien se casara con Aldo tendría que lidiar con el carácter de Doña Alegría, lo que dejó claro que la matriarca no pasa desapercibida ni dentro ni fuera de la casa.