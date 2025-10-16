¿Aldo de Nigris o Aarón Mercury? Elaine Haro responde ¿será novia de uno de los integrantes del team Noche?

Elaine Haro rompió el silencio sobre uno de los temas más comentados dentro de La casa de los famosos México 2025: los shippeos que surgieron entre ella y sus compañeros Aldo de Nigris y Aarón Mercury. ¿Hay romance con alguno?

La actriz y creadora de contenido habló sobre cómo fue vinculada con ambos influencers y se sinceró sobre una posible relación con alguno de sus excompañeros de La casa de los famosos México. Aquí te contamos los detalles de lo que dijo.

¿Aarón Mercury o Aldo de Nigris? Elaine Haro responde. / Foto: FB/Aarón Mercury

Elaine Haro habla de Aldo de Nigris: ¿Hubo cita tras La casa de los famosos México 2025?

El tema de Elaine Haro y Aldo de Nigris sobre una presunto noviazgo entre ellos en La casa de los famosos México, no pasó desapercibido por el público. Ahora, la joven decidió aclarar los rumores que surgieron tras su paso por el reality, donde muchos seguidores notaron la conexión especial que tuvo con el influencer. En medio de los comentarios sobre una supuesta cita entre ambos, la actriz e influencer explicó el verdadero contexto de lo ocurrido.

“Grabamos un podcast para su canal para que lo vayan a ver, ahí estuvimos hablando al respecto sobre eso. Creo que a lo que él se refería, más que a una cita romántica, era a esta cita de juntarnos a crear contenido y ya lo hemos hecho”, aclaró la actriz en un encuentro con la prensa, dejando claro que su relación con Aldo se mantiene en el terreno profesional y de la amistad.

Con su respuesta, la también creadora de contenido disipó las especulaciones y mostró que su vínculo con el exfutbolista de Rayados de Monterrey se basa más en la colaboración y la buena vibra que en algo sentimental, aunque sus seguidores no dejan de comentar la química que ambos proyectaron en el reality show.

Después de los rumores que surgieron en La casa de los famosos México 2025, Elaine Haro habla abiertamente sobre su relación con Aldo de Nigris y Aarón Mercury. / Foto: IG/aldotdenigris

¿Qué dijo Elaine Haro sobre un futuro romance con Aarón Mercury al salir de La casa de los famosos México?

Luego de que surgieron comentarios sobre que Aarón Mercury habría dicho que quería una cita con todos los exhabitantes de La casa de los famosos México 2025, Elaine Haro reaccionó entre risas y con total naturalidad ante la pregunta.

“¿Dijo eso? Ay señor, yo no lo he escuchado, ¿cómo crees?... Ah ok, eso es diferente (tener una cita con todos los exparticipantes)...”, respondió divertida, dejando claro que lejos de los rumores, entre ellos prevalece una buena relación.

La actriz explicó que dentro del reality show creó una conexión muy bonita con todos sus compañeros, mencionando con cariño a algunos de ellos.

“Todos nos llevamos muy bien y justamente yo creé una conexión muy bonita con todos los chavos de la casa. ¿Quiénes son? Son Abelito, Aldo, Aarón y me encanta que se armen estos shippeos, pero detrás de eso hay una gran amistad”, detalló la actriz.

Finalmente, Elaine Haro reafirmó que con Aarón Mercury solo la une una amistad sincera y admiración mutua. “Al final, como chavos, estamos iniciando en el medio y nos vamos a seguir viendo. La verdad, como él lo ha dicho y yo también, nuestra relación es solamente de amistad, tengo una gran afinidad hacia él, un gran cariño, le está yendo increíble y me da muchísimo gusto por él”, expresó con una sonrisa.

Elaine Haro lo deja claro: entre shippeos, podcasts y amistades, la actriz asegura que todo es puro cariño… ¿o algo más? / Foto: IG/elaineharomusic

¿Quién es Elaine Haro, exparticipante de La casa de los famosos México 2025?

Elaine Haro Aldana nació el 18 de agosto de 2003 en la Ciudad de México. Es una actriz, cantante, youtuber y modelo mexicana que desde muy pequeña comenzó a forjar su camino en el mundo del entretenimiento. Su carisma y talento frente a las cámaras la llevaron a participar en diversos comerciales televisivos, marcando así el inicio de una prometedora carrera artística.

A lo largo de los años, Elaine Haro demostró su versatilidad como intérprete, destacando tanto en teatro como en televisión. En el escenario, conquistó al público con sus interpretaciones en los musicales Billy Elliot, donde dio vida a Debbie, y Anita la huerfanita, donde protagonizó como Annie, mostrando su talento vocal y su naturalidad escénica.

En la pantalla chica, se ganó el cariño del público al participar en el programa La rosa de Guadalupe, así como en telenovelas y series de renombre como Rosario tijeras (TV Azteca, 2017), La mexicana y el güero (2020-2021), Súbete a mi moto (2021) y más recientemente en Gloria Trevi: Ellas soy yo (2023), donde reafirmó su crecimiento actoral.

Elaine Haro rompió el silencio los shippeos en La casa de los famosos México 2025. / Foto: IG/elaineharo

