¡Elaine Haro no le va a rogar a Ninel Conde para grabar su disco! “Si ella no me lo dice, pues no”

La amistad, los acuerdos y las promesas que se hicieron Elaine Haro y Ninel Conde quedaron en el olvido tras su salida de La casa de los famosos México.

Elaine Haro séptima eliminada

¿Qué promesa le hizo Ninel Conde a Elaine Haro en La casa de los famosos México 2025?

Dentro de La casa, la cantante le dijo a la joven actriz que la veía como una hija e incluso expresó su deseo de apoyarla para impulsar su carrera musical y ayudarle a grabar un disco.

Sin embargo, después de que Elaine cambiara del cuarto Día al cuarto Noche, Ninel dejó entrever que le retiraba su apoyo. Haro, por su parte, quiso justificar la decisión de su “amiga”: “No lo hemos platicado. Le agradezco si en su momento tuvo la iniciativa, qué linda, pero si ya no se hace, no pasa nada. Cada quien tiene su carrera. Yo voy a seguir chambeando y eso no cambia el cariño que le tengo como persona”.

¿Elaine Haro sigue esperando que Ninel le grabe el disco? Esto respondió

Elaine Haro comentó que no se atrevería a preguntarle si está dispuesta o no a seguir con este plan:

“No, porque si ella no me lo dice, pues no. Si quisiera hacerlo, yo feliz, estoy abierta a cualquier chamba, pero si no, no pasa nada… Yo seguiré tocando puertas, buscando castings”. Elaine Haro

¿Hubo reconciliación entre Ninel Conde y Elaine Haro fuera de La casa de los famosos México 2025?

La semana pasada se volvieron a ver en el foro del programa. Este momento fue replicado en las redes de ambas, como queriendo demostrar que nada malo ha pasado entre ellas. “Fue muy bonito ver a Ninel. Le agradezco que siempre estuvo conmigo. Me aconsejó. Me protegió. La quiero. Es una gran compañera. Es una leyenda”.

De buena fuente sabemos que, a pesar de este reencuentro, en el que supuestamente se demostraron mucho cariño, Ninel ya no piensa ayudarla con su proyecto musical.

Elaine demostró ser muy estratégica en el reality, aunque algunas de sus decisiones han repercutido en su futuro profesional. La cercanía con Ninel provocó que las hijas de Olivia Collins la definieran como “súbdita” del ‘Bombón asesino’, incluso la misma Olivia las acusó de secretearse dentro de La casa para burlarse de su discapacidad auditiva. “Qué fuerte, pero para nada. Olivia es una mujer que respeté mucho y jamás me burlaría de una condición así. Ella solo estuvo 7 días. No creo que haya sucedido eso. Lamento que lo haya tomado así”.

Otra de las polémicas en las que se vio envuelta fue que antes de entrar al programa terminó su noviazgo de casi 3 años con el actor Moisés Peñaloza.

Muchos lo vieron como un montaje para que ella pudiera crear una historia de amor dentro del reality, y que eso le funcionara como un imán para la gente, y al salir retomar su relación.

La actriz asegura que no se prestaría a montar una farsa:

“Salí después de 50 días. No voy a decir ‘nunca’, pero por el momento no estoy interesada (en volver con él). Me interesa trabajar en mí. Estoy cerrada al amor en general. Adentro me di cuenta de que tengo que pasar más tiempo conmigo misma, porque el amor ‘amensa’. La casa fue una escuela de amor propio”, finalizó.

¿Cómo reaccionó Elaine Haro a las críticas de Poncho de Nigris y al recibimiento frío de Mariana Botas?

Poncho de Nigris le dijo que tenía “voz de minion”. Elaine no quiere meterse en controversias, pero a la gente que la ataca como él, le responde:

“Así soy, agradecida de que a mis fans, los que sí me interesan, les gusta mi voz. Me enfoco en las personas que me apoyan”. Elaine Haro

De Mariana Botas aseguró que no le importa el recibimiento frío que tuvo cuando se vieron fuera de La casa, pues sabe que es parte del juego y prefiere quedarse con lo positivo.

¿Quién es Elaine Haro, la exhabitante de La casa de los famosos México?

Debutó a los 4 años en una gran cantidad de comerciales para diferentes marcas.

En teatro ha participado en las obras: Anita la huerfanita (2015) y Billy Elliot (2016).

(2015) y (2016). En televisión ha actuado en numerosos capítulos de La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho , así como en las telenovelas: Rosario Tijeras (2018), La bandida (2019), La mexicana y el güero (2020), Golpe de suerte (2023) y Gloria Trevi: Ellas soy yo , donde alcanzó una gran popularidad.

y , así como en las telenovelas: (2018), (2019), (2020), (2023) y , donde alcanzó una gran popularidad. También ha concursado en otros realities como: Reto 4 elementos y Los 50.

