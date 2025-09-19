Elaine Haro se burla de sí misma y llama “orangutanes” a los del cuarto Día en La casa de los famosos México

La reciente salida de Elaine Haro de La casa de los famosos México continúa dando de qué hablar. El domingo 14 de septiembre, la actriz y cantante se convirtió en la séptima eliminada de la competencia, y a pocos días de su salida ya ha protagonizado varios clips debido a la polémica que rodea la canción del cuarto Día, tema que desató burlas en redes sociales.

Durante su entrevista con Marie Claire Harp, Elaine Haro conversó en el pódcast de La casa de los famosos México, donde recordó el temor que tenía desde el inicio: que su equipo terminara con una canción que causaría vergüenza, tal como ocurrió en la temporada anterior con el famoso team Tierra. La actriz de 22 años reconoció entre risas que, efectivamente, su predicción se cumplió.

Elaine Haro / Redes sociales

¿Qué dijo Elaine Haro sobre la canción del cuarto Día?

En la entrevista, Marie Claire Harp le recordó a Elaine aquel comentario inicial donde bromeaba sobre lo incómodo que sería tener un himno similar al de temporadas pasadas. Entre risas, Elaine Haro aceptó que el resultado fue exactamente ese y no dudó en admitirlo públicamente.

La actriz reveló que incluso sus amigos le advirtieron que la canción del cuarto Día se convirtió en material de burla en redes sociales.

“Mi mejor amiga me dijo que estuvo burlándose de ‘nosotros somos el cuarto Día…'. Karma, ¡karma is a bitc*! ¡Ni modo!” Elaine Haro

Además, compartió que al ver los videos desde afuera, ella misma parecía que parecían “ orangutanes ” cantando, una comparación que generó reacciones inmediatas entre los seguidores del programa.

Elaine Haro / Redes sociales

¿Por qué se burlaron de la canción del cuarto Día en redes sociales?

El tema creado por los integrantes del cuarto Día surgió como una porra para pedir apoyo al público, pero en lugar de transmitir fuerza o unión, fue tomado como un momento cómico. Usuarios de plataformas como X (antes Twitter) y TikTok no tardaron en replicar videos con ediciones humorísticas, comparaciones y memes que circularon con rapidez.

La misma Haro reconoció que, dentro de la casa, todos creyeron que la canción era “increíble” y que nunca imaginaron que se convertiría en objeto de burlas.

“Me da mucha risa que nosotros pensábamos que esa porra era increíble y realmente afuera era una burla” Elaine Haro

El episodio recuerda lo ocurrido con el cuarto Tierra en la temporada pasada, quienes también fueron blancos de críticas por su peculiar forma de animarse con canciones y coros improvisados.

Elaine Haro se burla de Sian Chiong / Redes sociales

¿Pidió disculpas a Elaine Haro por la canción del cuarto Día?

Sí. Elaine Haro aprovechó el espacio para dirigirse al público y ofrecer una disculpa por lo sucedido con la canción del cuarto Día. “Pido una disculpa pública a México por ese momento”, expresó la actriz. Aseguró que, aunque la intención nunca fue causar incomodidad, entendió que desde afuera podía verso de manera muy distinta.

La cantante también señaló que uno de los aprendizajes que se lleva del reality es reírse de sí misma . “Oigan, estamos para reírnos de nosotros mismos”, dijo, subrayando que tanto dentro como fuera de la casa siempre habrá situaciones que puedan provocar vergüenza o diversión, dependiendo de la perspectiva.

