Ninel Conde y Marie Claire Harp confiesan qué hicieron con los anillos de compromiso de José Manuel Figueroa

Una de las cosas que tienen en común Ninel Conde y Marie Claire Harp no es solo haber participado en “La casa de los famosos México” sino que ambas son exprometidas de José Manuel Figueroa. Wendy Guevara fue quien aprovechó el detrás de cámaras del reality para preguntar desde su live a Marie Claire Harp y Ninel Conde sobre un polémico tema, ¿qué pasó con sus anillos de compromiso?

¿Ninel Conde devolvió el anillo de compromiso a José Manuel Figueroa?

Aunque, Marie Claire intentó huir del lugar, Ninel Conde le pidió que se quedara: “Aguanta vara, cotorrea”.

Sin embargo, Ninel Conde, quien recibió el anillo de compromiso de José Manuel Figueroa, casi 20 años atrás, reveló que ella no lo regresó.

“Yo no, ¿por qué? A poco me van a regresar los besos y las caricias, no”.

Entre risas, confesó que no guardó la joya tal como la recibió, sino que decidió transformarla en un dije, un recuerdo que conserva hasta hoy.

Ninel Conde y Marie Claire Harp hablan sobre su relación con José Manuel Figueroa / IG:@marieclaireoficial @ninelconde

¿Marie Claire devolvió el anillo de compromiso a José Manuel Figueroa?

En ese momento, Marie Claire Harp, por su parte no reveló si devolvió el anillo a José Manuel Figueroa tras la ruptura. Con su característico sentido del humor, bromeó ante Wendy Guevara sobre la situación: “Lo que pasa es que ella está envidiosa porque nunca le han dado un anillo de compromiso”.

Sin embargo en un live reciente, Marie Claire detalló que decidió devolver el anillo: “Yo lo entregué, él me dijo ‘no, pero ese es tuyo’, pero no, eso representa un compromiso. A ti te dan algo para casarse, si no te casas tú lo entregas”.

José Manuel le manda piropos a su ex / Instagram: @ninelconde @marieclaireoficial @josemanfigueroa

¿Cómo fue la relación de Ninel Conde y José Manuel Figueroa?

José Manuel Figueroa y Ninel Conde

Mantuvieron un noviazgo entre 2002 y 2006, tiempo durante el cual grabaron juntos la canción “Callados”(2003), incluida en el álbum de Ninel, reflejando su conexión creativa.

Participaron juntos en Big Brother VIP 3 (2004), una de las ediciones más recordadas del reality mexicano.

Ambos reconocieron que la relación estuvo marcada por celos, codependencia e inseguridades; Ninel la calificó como “compleja” y “no sana”.

Ninel confesó que José Manuel le fue infiel, presuntamente con Angélica Vale y Paty Muñoz, lo que la afectó profundamente: “Me dolió mucho… tenía cierto tema de codependencia… no era un amor sano”.

En julio de 2025, José Manuel Figueroa declaró que “nunca fue feliz” en la relación y afirmó que muchas de las muestras de cariño de Ninel estaban condicionadas a regalos: “Nunca fue una mujer de una caricia sin un intercambio de regalo”.

Ninel Conde no dudó en contar cómo un ex la engañó dos veces, una de ellas con una actriz y cantante mexicana. / Redes sociales

¿Por qué Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa terminaron?

Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa iniciaron un romance que rápidamente captó la atención de los medios. El cantante le pidió matrimonio a Harp alrededor del 20 de abril de 2023, confirmando la noticia públicamente un día después, justo después del fallecimiento de Julián Figueroa. La pareja comenzó a planear la boda, pero pronto se enfrentó a desafíos inesperados que complicaron su relación.

Uno de los principales obstáculos fueron las agendas irreconciliables de ambos: José Manuel compartió que, debido a las múltiples obligaciones laborales de Harp, que incluían hasta seis programas, y su propio trabajo nocturno, apenas lograban verse una vez al mes, lo que deterioró su cercanía y comunicación.

Inicialmente, Harp y Figueroa decidieron darse un “tiempo”, pero con el paso de los meses, esa pausa se convirtió en la ruptura definitiva. Durante este periodo, en TVNotas nos enteramos que José Manuel Figueroa le fue infiel a Marie Claire Harp con Thaily Villalobos.

