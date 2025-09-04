¡Marie Claire Harp huye de la prensa y choca su auto! Rumores la señalan como la nueva pareja de Jorge Losa

La conductora Marie Claire Harp, reconocida por su participación en La casa de los famosos México, protagonizó un incidente a las afueras de Televisa luego de ser abordada por varios reporteros que buscaban declaraciones sobre los recientes rumores que la vinculan con Jorge Losa.

Te puede interesar: ¿Ninel Conde será sancionada por La casa de los famosos México? Ella responde y ¿Marie Claire lo confirma?

Marie Claire Harp habla de José Manuel Figeroa / YT

¿Qué pasó con Marie Claire Harp y su encuentro con la prensa?

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, varios reporteros esperaban a la colaboradora de La casa de los famosos Marie Claire Harp, en la salida del estacionamiento de Televisa. En lugar de detenerse para responder a las preguntas, Harp decidió subir rápidamente a su automóvil y abandonar el lugar. Sin embargo, durante la maniobra, terminó dándole un “llegue” a su propio vehículo, lo que provocó un momento incómodo frente a las cámaras.

El clip del momento circula ampliamente en TikTok, donde los usuarios han comentado tanto la huida de Harp como el motivo que la llevó a evitar a la prensa. En los comentarios se pueden leer frases como:



“Ella misma se delata”,

“¿Por qué no quiere hablar si no tiene nada que esconder?” o

“Seguro es por Jorge Losa”.

Aunque la conductora no se ha pronunciado oficialmente, el silencio ha alimentado aún más las especulaciones.

Te puede interesar: Priscila Valverde aclara comentario sobre que Ninel Conde debía estar en los libros de historia de México

¿Marie Claire Harp fue la tercera en discordia entre Ferka y Jorge Losa?

Las versiones que circulan en redes sociales señalan que Jorge Losa, de 34 años, estaría iniciando un romance con Marie Claire Harp, de 32. Estas especulaciones se fortalecieron después de que Ferka eliminara un episodio del pódcast Dopamina2, donde compartía conducción con Losa. En ese material se vivió un momento tenso cuando Ferka le preguntó si alguien le coqueteaba en secreto. El actor respondió con un enigmático “te quedarás con la duda”, así como la anécdota que recordó sobre un beso que se dio Fernanda con una mujer tras terminar un proyecto juntos, lo que desató rumores de que se refería a Harp.

La cuenta de X La Portada también difundió esta versión, asegurando que la cercanía entre Harp y Losa habría comenzado tras coincidir en el reality show. Aunque ninguno de los involucrados ha confirmado esta información, el tema se volvió tendencia, colocándolos en el foco mediático.

Te puede interesar: Priscila Valverde dice que Ninel Conde debe estar en libros de historia: Marie Claire Harp reacciona, VIDEO

¿Cómo fue la ruptura entre Ferka y Jorge Losa?

La relación entre Jorge Losa y Ferka volvió a llegar a su fin en agosto de 2025, cuando la conductora confirmó públicamente la separación en una entrevista con el periodista Gabo Cuevas. Aunque evitó dar detalles sobre las razones de su decisión, dejó en claro que la historia de amor con el actor español había concluido definitivamente. “Estoy bien, estaré bien y totalmente agradecida de lo vivido, eso es todo lo que puedo decir”, expresó, marcando un límite sobre el tema.

El rompimiento estuvo rodeado de especulaciones. En redes sociales comenzó a circular la versión de una presunta infidelidad por parte de Ferka, luego de que se difundió un video en el que apareció en actitud cercana con un hombre durante una salida en un bar de la Ciudad de México. Al respecto, la conductora señaló que se trató solo de una reunión entre amigos, sin confirmar las versiones que se compartieron en internet.

Días después, Jorge Losa compartió en Instagram un video interpretando el tema ‘Según quién’, de Maluma y Carín León. La publicación fue tomada por algunos usuarios como una indirecta hacia su expareja, debido a la letra de la canción que hace referencia a deslealtades amorosas. El material provocó que se intensificaran los comentarios sobre la posibilidad de que la relación hubiera terminado en medio de una supuesta traición.

Con esta situación, la pareja que surgió en La casa de los famosos México terminó nuevamente en medio de rumores y polémicas. Aunque ni Ferka ni Jorge Losa han confirmado los verdaderos motivos de la ruptura, el tema continúa generando comentarios en redes sociales, donde los seguidores siguen a la expectativa de nuevas declaraciones.

Te puede interesar: Pablo Chagra confronta a Marie Claire por reemplazarlo en La casa de los famosos México: Esto le dijo