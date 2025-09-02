¿Ninel Conde será sancionada por La casa de los famosos México? Ella responde y ¿Marie Claire lo confirma?

Desde hace algunas horas, ha circulado que, presuntamente, Ninel Conde pagaría un millón de pesos de multa por los comentarios que hizo tras salir de ‘La casa de los famosos México 2025’. En medio de toda la polémica, la llamada ‘Bombón asesino’ se pronuncia y ¿Marie Claire Harp lo confirma?

Ninel Conde / Redes sociales

Te podría interesar: Priscila Valverde aclara comentario sobre que Ninel Conde debía estar en los libros de historia de México

¿Qué dijo Ninel Conde tras salir de ‘La casa de los famosos México 2025’ y cuánto pagaría de multa?

Tras convertirse en la tercera eliminada de ‘La casa de los famosos México’, Ninel Conde hizo una serie de videos en los que, entre otras cosas, dejaba ver que ella misma habría pedido su salida del reality, tal y como se comenzó a especular en aquel entonces

“Claro que votaron, pero yo ya estaba muy cansada. Ya estaba firmado eso, chavas, pa’ qué votaron” Ninel Conde

Si bien después aclaró que todo era “una broma” y hasta le pidió a su público que se “tranquilizara” sobre este tema, un medio de circulación nacional reportó que, supuestamente, la producción del show se molestó con sus comentarios y, presuntamente, la sancionaría con una multa de medio millón de pesos.

Luego de que esta información saliera a la luz, la influencer especializada en espectáculos ‘Chamonic3’ sostuvo que la sanción de Ninel Conde , supuestamente, sería de un millón de pesos. También reportó que, presuntamente, la propia Ninel habría contratado a su propio abogado para, aparentemente, apelar esta decisión.

“Según dicen, ella está enfrentando una demanda de más de 1 millón de pesos (pienso yo que pudieran ser dólares) por hablar de LCDLFMX y por incumplir su contrato. También, según me cuentan, ella ya tiene abogado y sería Guillermo Pous quien se encargue de este caso”, informó.

No te pierdas: Ninel Conde rompe en llanto en La casa de los famosos México, ¿porque se la acabó Alexis Ayala?

¿Cómo reaccionó Ninel Conde ante presunta multa por parte de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Hace algunas horas, Ninel Conde usó su Instagram para compartir un video con un mensaje que, para muchos, fue su respuesta ante toda la polémica de la presunta multa que enfrentará por parte de ‘La casa de los famosos México 2025’.

Dicho clip muestra el discurso que Madonna dio en el pasado sobre cómo las constantes polémicas y críticas la hicieron ser más fuerte.

“A todos los que me dieron el infierno y dijeron que no podría, que no lo haría y que no debía, su resistencia me hizo más fuerte. Me hizo empujar más fuerte, me hizo la luchadora que soy hoy”, se escucha.

Para sus fans, este mensaje fue interpretado como una manera de decir que no le interesa lo que puedan decir sobre ella. Cabe destacar que Ninel no ha hecho ninguna declaración sobre ‘La casa’ y solo se ha limitado a repostear algunos de los momentos más divertidos del reality.

En tanto que algunos usuarios notaron que ‘el Bombón asesino’ había dejado de seguir en redes sociales a Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa’, lo que para muchos sugiere que existe un problema entre ellas. Sin embargo, todo se ha centrado en puras especulaciones.

Ninel Conde estado tras rumor de multa por parte de LCDLFMX / Redes sociales

¿Marie Claire Harp, conductora de ‘La casa de los famosos México’, confirma multa contra Ninel Conde?

Por otra parte, Marie Claire Harp, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ y actual conductora digital, fue cuestionada sobre la presunta multa de Ninel Conde durante una transmisión en vivo para redes sociales.

La expareja de José Manuel Figueroa admitió no saber realmente si esta información es verídica. No obstante, destacó que la fuente que la reportó es muy “confiable”, algo que para muchos sugeriría que es verdad.

“Yo no tengo ni idea. Salió una nota de que hay que pagar un millón de pesos. Les voy a decir una cosa, a mí no me consta si esto es cierto, pero (la persona que difundió la información) es mi superamigo. Investiga….es muy difícil que saque algo que no sea cierto”, expresó.

Hasta el momento, la producción de ‘La casa de los famosos México’ no ha confirmado o desmentido esta información. En tanto que las redes sociales siguen con el debate; si bien algunos piensan que la multa es justa, otros la consideran “exagerada”. Sin embargo, todo lo anterior mencionado queda estrictamente en calidad de RUMOR.

Mira: Ninel Conde asegura que estuvo en el “cuarto equivocado” en La casa de los famosos México y fans la tunden