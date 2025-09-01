¿Ninel Conde enfrentará demanda millonaria por hablar de La casa de los famosos México?

La polémica no suelta a Ninel Conde. Tras su inesperada eliminación de La casa de los famosos México 2025, ahora enfrenta un nuevo escándalo que podría costarle caro. De acuerdo con información revelada por la especialista en espectáculos Chamonic ‘el Bombón asesino', presuntamente, estaría enfrentando una demanda millonaria por parte de la producción de ‘La casa de los famosos México0'.

Mira: ¿La casa de los famosos no está en vivo? Wendy Guevara revela secreto del programa y redes explotan

Ninel Conde / Archivo TVNotas/Liliana Carpio

¿Por qué Ninel Conde podría enfrentar una demanda tras salir de La casa de los famosos México 2025?

Según reportes de una revista de circulación nacional, Ninel Conde habría violado el contrato que firmó antes de entrar al reality. Tras su salida, la actriz declaró públicamente que su eliminación fue pactada, que ella misma pidió salir por compromisos laborales en Colombia y que tuvo problemas con algunos compañeros dentro de la casa. Estas declaraciones encendieron las alarmas, ya que los participantes tienen prohibido hablar del formato y deben mantenerse en aislamiento por 24 horas después de ser expulsados.

Una fuente cercana a la cantante reveló que, presuntamente, su equipo decidió romper el protocolo para proteger su imagen pública, que estaba siendo duramente atacada en redes sociales. Sin embargo, esta decisión, supuestamente, podría costarle medio millón de pesos, según se menciona en el mismo medio.

Lee: Priscila Valverde aclara comentario sobre que Ninel Conde debía estar en los libros de historia de México

Ninel Conde eliminada LCDLFM / Redes sociales y Canva

¿Cuánto dinero tendría que pagar Ninel Conde por romper el contrato de La casa de los famosos México 2025?

La cifra que se maneja oficialmente que Ninel Conde tendría que pagar es de 500 mil pesos, pero Chamonic, la “chismóloga de espectáculos” asegura que podría ser aún mayor e incluso especuló que, supuestamente, podría tratarse de dólares. En una publicación reciente, la influencer escribió:

“Según dicen, ella está enfrentando una demanda de más de 1 millón de pesos (pienso yo que pudieran ser dólares) por hablar de LCDLFMX y por incumplir su contrato. También, según me cuentan, ella ya tiene abogado y sería Guillermo Pous quien se encargue de este caso”, escribió en su publicación.

Mira: Priscila Valverde dice que Ninel Conde debe estar en libros de historia: Marie Claire Harp reacciona, VIDEO

¿Qué otras consecuencias legales enfrenta Ninel Conde por revelar detalles de su presunta salida pactada en La casa de los famosos México 2025?

Además del castigo económico, Ninel Conde, la exhabitante de La casa de los famosos México, supuestamente, tendría que retractarse públicamente.

Fuentes cercanas a Ninel Conde “Le pidieron que borre de inmediato todas las publicaciones y entrevistas donde dijo eso. Además, tiene que ofrecer una disculpa pública en los mismos lugares donde ventiló el tema. Y como si fuera poco, le advirtieron que deberá pagar más de medio millón de pesos como penalización”

Como medida de presión, la producción, presuntamente, habría suspendido todos los pagos pendientes que Ninel Conde debía recibir por su participación en La casa de los famosos México, hasta que ambas partes lleguen a un acuerdo.

“Le recalcaron que debe estar disponible para el tour de eliminados y cualquier aparición relacionada con el reality. Si no cumple, se considerará otro incumplimiento y tendrá todavía más problemas”, puntualizó la misma fuente.

Además, señaló: “Ninel está muy preocupada, no quiere meterse en líos legales; lo único que busca es que la perdonen”

Sin embargo, Ninel Conde no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la demanda ni sobre las condiciones impuestas por la producción. Además, las redes oficiales de ‘La casa de los famosos México’ no se han pronunciado a estas especulaciones. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en estricta calidad de RUMOR.