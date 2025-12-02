Eleazar Gómez habló de Tefi Valenzuela en La granja VIP y ¡ella podría demandarlo otra vez! ¿Irá a la cárcel?

Dentro del show La granja VIP, Eleazar Gómez aseguró que fue injusto su paso por la cárcel tras ser acusado de violencia por su exnovia Tefi Valenzuela. La modelo reaccionó con un comunicado a través de sus redes sociales, donde pedía su derecho de réplica y exhortó al programa y al participante a no volver a mencionarla.

Tefi Valenzuela / Redes sociales

¿Por qué Tefi Valenzuela demandaría a Eleazar Gómez nuevamente?

Además, la peruana, Tefi Valenzuela, y su equipo legal están estudiando la posibilidad de demandarlo por daño moral, ya que no pueden creer que, a pesar de que se judicializó el caso, el actor ponga en duda su palabra a nivel nacional.

Entre todo lo que dijo, resaltó: “ Sabiendo que estaba ahí adentro por algo que no hice, eso sí fue muy frustrante para mí ”, en referencia a la situación que vivió con Tefi Valenzuela, su expareja, quien lo denunció en noviembre de 2020 por agresión física y verbal, por lo que estuvo preso. Tras varios meses, aceptó la culpabilidad de los hechos y cumplió una reparación de los daños por 420 mil pesos, quedó en libertad condicional por 3 años y tuvo que tomar terapias especializadas.

Ante lo que dijo Eleazar, Tefi, quien se encuentra fuera de México, ocupó sus redes sociales para levantar la voz y expresar su sentir: “Tú te declaraste culpable de esto. El juez te declaró culpable. El médico legista te declaró culpable y muchas de tus víctimas te han denunciado públicamente”.

Tefi Valenzuela reaparece tras las declaraciones de Eleazar Gómez en La granja VIP / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Tefi Valenzuela a las declaraciones de Eleazar Gómez en La granja VIP sobre su encarcelamiento?

Una amiga de Tefi Valenzuela nos explica: “Se asombró por las declaraciones que dio Eleazar en el reality. Él sabe perfectamente cómo sucedieron las cosas, y que digan que le pusieron un cuatro fue muy bajo. Mi amiga está en Brasil trabajando, pero gracias a las redes, pues, obvio todo le llegó. Sé que sus abogados están hablando con ella para ver si existe la posibilidad de parar esto”.

Podría demandarlo por daño moral por esas declaraciones. “Eleazar no puede mencionar el nombre de Tefi por una orden legal. Ahora le podría poner otra para que él nunca mencioné más el tema. Están evaluando todo eso, porque, eso sí, Tefi ya no quiere tener más contacto con él, ni mucho menos que él vuelva a poner en tendencia y negar lo sucedido”.

“Sé que vendrá unos días antes de que acabe el año para México y, si no le da tiempo, a lo mejor en los primeros días de 2026. Si lo hace, será cuando ponga ya sea la demanda o un requerimiento preventivo”.

Tefi Valenzuela responde a Eleazar Gómez, tras declaraciones en La granja VIP / TikTok: tefivalenzuela y canva

¿Cuál fue la razón por la que Eleazar Gómez entró a La granja VIP, según una amiga de Tefi Valenzuela?

Para Eleazar Gómez, según su versión, nunca sucedieron las cosas de que se le acusa: “Todos estamos sorprendidos de cómo se atrevió a decir eso, cuando las cosas están establecidas. Está estipulado en un expediente y un juez dictó sentencia. En verdad que es sorprendente cómo vive otra realidad o si el encierro le está causando que no vea o no recuerde cómo fueron las cosas realmente”.

La granja Vip era una oportunidad para repuntar: “ Lo peor de todo es que su equipo de management buscó esta oportunidad para limpiar su imagen y se capitalizara. Ya que es uno de los participantes que mejor sueldo negoció . Pero con la demanda que Tefi le puede poner podría pagar una fuerte indemnización económica. Y, pues, si él quería que el público olvidara ese episodio de violencia, ahora quedó más marcado”.

Eleazar se estaba volviendo uno de los favoritos para ganar la competencia. Nos compartió: “Está usando la carta de la victimización, cuando todos le dejaron de hablar. Además, están los videos de cómo se pierde en él, dice cosas que no tienen sentido y su odio se le transmite desde los ojos. Y eso atraía al público, pero quién sabe qué rumbo tome ahora”.

Eleazar Gómez en La granja VIP

¿Qué dijo Eleazar Gómez sobre su relación con Tefi Valenzuela en La granja VIP?

En una plática entre Eleazar Gómez y Alberto del Río ‘el Patrón’, en semanas pasadas, mencionó: “Me pusieron un 4 cabr..., cuando vieron cómo vivía, cuando vieron todo el p3d0. Era de otro país, me la aplicaron bien duro, fui a parar un rato (a la cárcel)... La gente siempre tiene una versión, pasé 6 meses ahí e injustamente, me pusieron un 4 cule...”.

En la emisión del domingo 23 de noviembre dijo: “Sabiendo que estaba ahí adentro por algo que no hice, eso fue muy frustrante para mí”.

Por su parte, Tefi junto a su bufete de abogados lanzó un comunicado el pasado 29 de noviembre solicitando a la televisora que emite el programa su derecho de réplica.

Eleazar Gómez habló de su relación con Tefi Valenzuela, en La granja VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué dijo el abogado Carlos Navas sobre la posible demanda de Tefi Valenzuela a Eleazar Gómez?

“Son 2 vías totalmente distintas: la civil y la penal. Como tal y en el estricto sentido, por la vía penal no hay persecución de delito, ya que ni el código penal federal ni el local de la CDMX contemplan un delito de tipo penal de revictimización. Por lo tanto, en la vía penal no es procedente abrir una carpeta de investigación porque él ya fue juzgado y existe una sentencia y se hizo un pago de esta para reparar el daño”.

“Por la vía civil sí existe una posibilidad de demandarlo, porque las opiniones emitidas por Eleazar sí causan un daño moral a la víctima. Sería una demanda, no denuncia”.

“El derecho de réplica que solicitó la señorita se utiliza cuando se ejercen opiniones públicas hacia una persona, es decir, la Constitución nos dice que tenemos un derecho de réplica cuando haya una opinión sujeta a nuestro honor, a nuestra imagen, a cosas que tienen que ver con la esfera privada del individuo . Ahora bien, para el ejercicio de este derecho, puesto que se utilizó un medio masivo de comunicación, la ley reglamentaria nos dice que se debe hacer uso del mismo medio donde se ejerció originalmente el contenido”.

. Ahora bien, para el ejercicio de este derecho, puesto que se utilizó un medio masivo de comunicación, la ley reglamentaria nos dice que se debe hacer uso del mismo medio donde se ejerció originalmente el contenido”. “Como no es un delito, no hay evasión de la libertad, pero sí hay una resarción del daño moral, es decir, sí pagaría una multa , se cuantifican los daños o los posibles daños que puede haber respecto sobre esta opinión ejercida y se hace todo el juicio por vía civil”.

, se cuantifican los daños o los posibles daños que puede haber respecto sobre esta opinión ejercida y se hace todo el juicio por vía civil”. “El daño moral es una de las cosas más difíciles de cuantificar, pero podría tener una cantidad considerable”.

